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Спрос на хурму и корольки из Грузии растет в соседних странах
Спрос на хурму и корольки из Грузии растет в соседних странах
Стоимость экспортируемой продукции выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года 24.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-24T07:32+0400
2021-11-24T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. С 1 сентября 2021 года из Грузии было экспортировано более 9,3 тысячи тонн хурмы и корольков на сумму 4,7 миллиона долларов, сообщает Минсельхоз страны.Объем экспорта хурмы и корольков за указанный период увеличился на 1,8 тысячи тонн (35%), а стоимость экспорта выросла на 686 тысяч долларов (17%) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.В этом году хурма и корольки в основном экспортировались в Армению - 3 566 тонн, Россию – 3 358 тонн, и Украину – 2 202 тонны. Помимо этих стран, экспорт в сравнительно меньшем объеме осуществляется также в Турцию, Казахстан, Молдову и другие страны.На данный момент из Грузии также активно вывозят яблоки, фундук и мандарины. Объем экспорта данных продуктов превышает прошлогодние показатели. Да и урожай, как уверяют в Минсельхозе, в этом году богатый и качественный, поэтому и спрос на них больше, чем в прошлом году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211123/eksport-gruzinskogo-funduka-prodolzhaet-rasti-262287662.html
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экономика, новости, грузия, сельское хозяйство

Спрос на хурму и корольки из Грузии растет в соседних странах

07:32 24.11.2021
© photo: Sputnik / Artur Lebedev / Перейти в фотобанкХурма и корольки - сбор урожая
Хурма и корольки - сбор урожая - Sputnik Грузия, 1920, 24.11.2021
© photo: Sputnik / Artur Lebedev
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Стоимость экспортируемой продукции выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. С 1 сентября 2021 года из Грузии было экспортировано более 9,3 тысячи тонн хурмы и корольков на сумму 4,7 миллиона долларов, сообщает Минсельхоз страны.
Объем экспорта хурмы и корольков за указанный период увеличился на 1,8 тысячи тонн (35%), а стоимость экспорта выросла на 686 тысяч долларов (17%) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Фундук - Sputnik Грузия, 1920, 23.11.2021
Экспорт грузинского фундука продолжает расти
Вчера, 08:32
В этом году хурма и корольки в основном экспортировались в Армению - 3 566 тонн, Россию – 3 358 тонн, и Украину – 2 202 тонны. Помимо этих стран, экспорт в сравнительно меньшем объеме осуществляется также в Турцию, Казахстан, Молдову и другие страны.
На данный момент из Грузии также активно вывозят яблоки, фундук и мандарины. Объем экспорта данных продуктов превышает прошлогодние показатели. Да и урожай, как уверяют в Минсельхозе, в этом году богатый и качественный, поэтому и спрос на них больше, чем в прошлом году.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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