https://sputnik-georgia.ru/20211123/eksport-gruzinskogo-funduka-prodolzhaet-rasti-262287662.html

Экспорт грузинского фундука продолжает расти

Экспорт грузинского фундука продолжает расти

По сравнению с прошлым сезоном, в нынешнем экспорт фундука вырос на 34% 23.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-23T08:32+0400

2021-11-23T08:32+0400

2021-11-23T08:32+0400

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Грузия экспортировала 13,8 тысячи тонн фундука на сумму 63,1 миллиона долларов в период с 1 августа по 21 ноября, сообщается на сайте Минсельхоза страны.Объем экспорта фундука за отчетный период вырос на 3,6 тысячи тонн (34%) по сравнению с объемом экспорта за тот же период 2020/2021 годов, а стоимость экспорта - на 6,8 миллиона долларов (12%).Внешняя торговля Грузии продолжает расти: последние данные статистики>>Лесной орех входит в число главных экспортных товаров Грузии - фундук большей частью экспортируется в страны Евросоюза - Германию и Италию, а также соседние страны, в основном в Армению и Россию.ТОП-10 стран-импортеров грузинского фундука: Италия – 5 808 тонн, Германия – 2 420, Армения – 828, Китай – 755, Испания – 424, Чехия – 401, Польша – 337, Россия – 274, Литва – 262, Украина – 256 тонн.Массовый сбор фундука начался в Грузии в начале августа. Первыми собирать урожай традиционно начали в регионах Самегрело и Гурия на западе Грузии, позже к ним присоединилась Кахети и другие регионы, где выращивают фундук.По информации ведомства, в этом году урожай фундука высокого качества. Предполагается собрать 65-70 тысяч тонн, экспортный потенциал которых составляет 150 миллионов долларов.В Минсельхозе отмечают, что с 2016 года, в результате распространения мраморных клопов и грибковых болезней, производство фундука и его экспорт стали сокращаться и в 2018 году достигли минимальной отметки в 17 тысяч тонн.Получить высококачественный и обильный урожай в 2020 и 2021 годах удалось за счет активной и целенаправленной работы по уничтожению вредителей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211117/eksport-funduka-prines-gruzii-pochti-60-mln-dollarov-262123600.html

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