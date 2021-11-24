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https://sputnik-georgia.ru/20211124/unikalnoe-evangelie-xii-veka-vernuli-v-svaneti-262320905.html
Уникальное Евангелие XII века вернули в Сванети
Уникальное Евангелие XII века вернули в Сванети
Над реставрацией Евангелия XII века специалисты Национального архива Грузии работали 18 месяцев 24.11.2021, Sputnik Грузия
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сванети
евангелие
реставрация
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. В Тбилиси завершилась реставрация Евангелии XII века - процесс длился 18 месяцев, сообщает Национальный архив Грузии.Уникальная рукопись была доставлена в Национальный архив на реставрацию в мае 2020 года из высокогорной Местии, где святыня хранилась в селе Лахамули, в огнеупорном сейфе. За восемь веков это был первый случай, когда Евангелие покинуло Сванети.Грузинский Минкульт отреставрирует поместье Левиль во Франции&gt;&gt;Совет старейшин села Лахамури, передавая святыню на реставрацию, подписал с Национальным архивом Грузии акт о передаче раритета.Доставку уникального Евангелия из Сванети в Тбилиси обеспечила патрульная полиция. Видео перевозки рукописи на реставрацию можно посмотреть на сайте Национального архива.Полтора года спустя рукопись в Лахамули вернулась в сопровождении заместителя министра юстиции Грузии Бубы Ломуашвили и генерального директора Национального архива Теоны Иашвили.Как заявляют в архиве, в этой рукописи также есть ценные надписи - о феодальном доме Апакидзе и о социально-экономическом, правовом и религиозном положении в ущелье Лахамули в XV веке.Реставрацией рукописи занимались лучшие специалисты архива. Работа велась в лаборатории реставрации документов и микрофильмирования, которая была создана в 1942-43 годах и за последние несколько лет при поддержке министерства юстиции превратилась в современный реставрационный центр европейского уровня.Именно реставраторы Национального архива работали над такими памятниками, как Евангелие Анчи, завещание Давида Агмашенебели и многими другими, важнейшими историческими документами и рукописями для грузинской культуры.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, сванети, евангелие, реставрация

Уникальное Евангелие XII века вернули в Сванети

10:12 24.11.2021
© courtesy UNESCOГрузинское Евангелие
Грузинское Евангелие - Sputnik Грузия, 1920, 24.11.2021
© courtesy UNESCO
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Над реставрацией Евангелия XII века специалисты Национального архива Грузии работали 18 месяцев
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. В Тбилиси завершилась реставрация Евангелии XII века - процесс длился 18 месяцев, сообщает Национальный архив Грузии.
Уникальная рукопись была доставлена в Национальный архив на реставрацию в мае 2020 года из высокогорной Местии, где святыня хранилась в селе Лахамули, в огнеупорном сейфе. За восемь веков это был первый случай, когда Евангелие покинуло Сванети.
Грузинский Минкульт отреставрирует поместье Левиль во Франции>>
Совет старейшин села Лахамури, передавая святыню на реставрацию, подписал с Национальным архивом Грузии акт о передаче раритета.
Доставку уникального Евангелия из Сванети в Тбилиси обеспечила патрульная полиция. Видео перевозки рукописи на реставрацию можно посмотреть на сайте Национального архива.
Полтора года спустя рукопись в Лахамули вернулась в сопровождении заместителя министра юстиции Грузии Бубы Ломуашвили и генерального директора Национального архива Теоны Иашвили.
Рукописное Евангелие ХIV века сдвумя и тремя слоями текста - Sputnik Грузия, 1920, 16.12.2020
В Грузии приступили к реставрации уникального Евангелия XII века
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Как заявляют в архиве, в этой рукописи также есть ценные надписи - о феодальном доме Апакидзе и о социально-экономическом, правовом и религиозном положении в ущелье Лахамули в XV веке.
Реставрацией рукописи занимались лучшие специалисты архива. Работа велась в лаборатории реставрации документов и микрофильмирования, которая была создана в 1942-43 годах и за последние несколько лет при поддержке министерства юстиции превратилась в современный реставрационный центр европейского уровня.
Именно реставраторы Национального архива работали над такими памятниками, как Евангелие Анчи, завещание Давида Агмашенебели и многими другими, важнейшими историческими документами и рукописями для грузинской культуры.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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