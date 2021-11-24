https://sputnik-georgia.ru/20211124/v-gruzii-zavershena-rabota-nad-rukopisnoy-versiey-vityazya-v-tigrovoy-shkure-262324929.html

В Грузии завершена работа над рукописной версией "Витязя в тигровой шкуре"

В Грузии завершена работа над рукописной версией "Витязя в тигровой шкуре"

Бессмертную поэму Шота Руставели переписывали более 300 известных людей и иллюстрировали 17 известных художников 24.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Рукописная версия поэмы Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре", работа над которой велась 18 лет, готова - презентация книги состоится сегодня, 24 ноября.Коллекционер Гурам Ахалая начал работу над проектом 18 лет назад, ему помогали 300 переписчиков и 17 художников.Художники из Грузии создали литовскую монету со сценой из "Витязя в тигровой шкуре">>"Почтение к уникальным грузинским рукописям, чувство благодарности к известным или неизвестным переписчикам заставили меня захотеть создать рукопись "Витязя в тигровой шкуре" XXI века... Я обратился к известным людям нашей страны, светским и духовным лицам, общественным деятелям принять участие в этом проекте и переписать по одной странице "Витязя в тигровой шкуре" от руки, - говорит Ахалая.Первую страницу рукописи переписал Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, вторая страница написана грузинским писателем Чабуа Амиреджиби, третья –поэтессой Анной Каландадзе.Продолжили переписывать поэму лауреаты премии Руставели, писатели, ученые, переводчики, журналисты, музыканты, архитекторы, актеры, спортсмены, каллиграфы, члены Священного Синода. Из политиков только первые лица страны периода 2003-2018 гг, а также студенты и школьники. Последнюю страницу переписал скульптор и общественный деятель Мераб Бердзенишвили.Специальные иллюстрации к рукописи создали известные художники: Леван Цуцкиридзе, Пико (Зураб) Нижарадзе, Русудан Петвиашвили, Кети Матабели, Темо Гоцадзе, Тазо Хуцишвили, Зураб Церетели, Муртаз Мурванидзе и другие.Также специально для этой рукописи известный художник Тазо Хуцишвили написал новый портрет Шота Руставели, который на первой же выставке художниками был признан шедевром.По словам Ахалая, создатели уникальной книги хотели бы, чтобы переписывать бессмертную поэму Руставели продолжили и следующие поколения и создали рукопись "Витязя в тигровой шкуре" XXII века."Витязь в тигровой шкуре" – шедевр грузинской литературы. Поэма переведена более чем на 50 языков мира. Она была и продолжает оставаться одним из наиболее читаемых произведений в Грузии, оказывая исключительное влияние на развитие грузинской литературы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20201215/Epicheskuyu-gruzinskuyu-poemu-Vityaz-v-tigrovoy-shkure-pereveli-na-khindi-250337100.html

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культура, новости, грузия, шота руставели, рукопись