https://sputnik-georgia.ru/20211125/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-4-331-262349298.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 331

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 331

За последние 24 часа от коронавируса скончались 57 человек, вылечились 4 804 пациента, а с начала пандемии – 768 559 25.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4331. Скончались 57 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 826 714 случаев заражения. Ковид-регуляции в Грузии: какие изменения вступят в силу с 1 декабря>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4804 человека, с начала пандемии - 768 559. Скончались 11 736.За сутки сделано 52 987 тестов, в том числе 32 808 на антиген и 20 179 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки - 8,17%, за последние 14 дней - 9,06%, за последние семь дней – 9,06%.К этому времени в Грузии сделано 2 122 856 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки - 9 398.В карантине в данное время находятся 49 человек, в стационарах - 6 523, в ковид-гостиницах – 1 148.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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