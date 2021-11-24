Ковид-регуляции в Грузии: какие изменения вступят в силу с 1 декабря
17:16 24.11.2021 (обновлено: 17:23 24.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliТуристический квартал - Старый Тифлис, кафе и рестораны
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Власти Грузии решили смягчить ряд ограничений на фоне введения "зеленых паспортов"
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. С 1 декабря в Грузии вступают в силу изменения в действующих ковид-регуляциях, такое решение принял Межведомственный координационный совет на заседании в среду.
С 1 декабря 2021 года в Грузии:
вводится концепция "зеленых паспортов". Они дают право гражданам посещать определенные объекты: рестораны, театры, кинотеатры, казино, фитнес-клубы, развлекательные центры и т.д. Это требование будет распространяться только на тех, кто старше 18 лет,
для ресторанов, которые с 1 декабря смогут принимать посетителей только с "зеленым статусом", будет снято почасовое ограничение на работу. Ранее они принимали посетителей до 23.00,
вакцинированные граждане Грузии, которые возвращаются на родину через сухопутную границу, освобождаются от обязательного ПЦР-тестирования,
допустимое количество зрителей в кинотеатрах, театрах и опере увеличится с 30% до 50%.
В "зеленых паспортах" указывается вся информация, связанная с коронавирусом, на каждого гражданина – перенесенная болезнь, результаты ПЦР-тестов, курс вакцинации. Проверить эту информацию можно на сайте https://covidpass.moh.gov.ge/.
С начала пандемии коронавируса в Грузии зарегистрировано 822 383 лабораторно подтвержденных случая инфицирования, из них 763 755 человек выздоровели и 11 679 скончались.
Ежедневно стране регистрируется 5-6 тысяч новых случаев заболевания, от осложнений умирает 60-70 пациентов. Несмотря на высокий процент инфицированных и смертности, правительство Грузии во главе с премьер министром Гарибашвили выступает против введения строгих ограничений и локдауна.
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