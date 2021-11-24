https://sputnik-georgia.ru/20211124/kovid-regulyatsii-v-gruzii-kakie-izmeneniya-vstupyat-v-silu-s-1-dekabrya-262335648.html

Ковид-регуляции в Грузии: какие изменения вступят в силу с 1 декабря

Ковид-регуляции в Грузии: какие изменения вступят в силу с 1 декабря

Власти Грузии решили смягчить ряд ограничений на фоне введения "зеленых паспортов" 24.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-24T17:16+0400

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. С 1 декабря в Грузии вступают в силу изменения в действующих ковид-регуляциях, такое решение принял Межведомственный координационный совет на заседании в среду.Кого будут штрафовать в Грузии за отсутствие ковид-паспорта>>С 1 декабря 2021 года в Грузии:В "зеленых паспортах" указывается вся информация, связанная с коронавирусом, на каждого гражданина – перенесенная болезнь, результаты ПЦР-тестов, курс вакцинации. Проверить эту информацию можно на сайте https://covidpass.moh.gov.ge/.С начала пандемии коронавируса в Грузии зарегистрировано 822 383 лабораторно подтвержденных случая инфицирования, из них 763 755 человек выздоровели и 11 679 скончались.Ежедневно стране регистрируется 5-6 тысяч новых случаев заболевания, от осложнений умирает 60-70 пациентов. Несмотря на высокий процент инфицированных и смертности, правительство Грузии во главе с премьер министром Гарибашвили выступает против введения строгих ограничений и локдауна.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса