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Дизельное топливо пытались провезти контрабандой в Грузию из Азербайджана
Дизельное топливо пытались провезти контрабандой в Грузию из Азербайджана
За месяц на ТПП "Красный мост" таможенники пресекли ввоз в Грузии контрабандой 55 тонн дизельного топлива 25.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-25T18:08+0400
2021-11-25T18:08+0400
2021-11-25T18:22+0400
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Сотрудники Службы доходов на таможенно-пропускном пункте "Красный мост" пресекли провоз контрабандного топлива из Азербайджана в Грузию, говорится в сообщении ведомства.По данным Службы, во время осмотра грузового автомобиля, въезжающего в Грузию, в топливных баках было обнаружено 1,2 тысячи литров незадекларированного дизельного топлива.Слитки и украшения – в Грузии пресекли контрабанду золота >>Провоз контрабандного топлива в кустарно изготовленных топливных баках водителями грузовиков нередок, отмечает Служба доходов.По ее данным, только за последний месяц на таможенно-пропускном пункте "Красный мост" таможенники пресекли ввоз в Грузии контрабандой около 55,1 тысячи литров топлива.За провоз контрабандного товара предполагается штраф от 1 до 4 тысяч лари (от 321 до 1,3 тысячи долларов).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, контрабанда, тпп "красный мост", таможня, служба доходов министерства финансов грузии
Дизельное топливо пытались провезти контрабандой в Грузию из Азербайджана
18:08 25.11.2021 (обновлено: 18:22 25.11.2021)
За месяц на ТПП "Красный мост" таможенники пресекли ввоз в Грузии контрабандой 55 тонн дизельного топлива
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik.
Сотрудники Службы доходов на таможенно-пропускном пункте "Красный мост" пресекли провоз контрабандного топлива из Азербайджана в Грузию, говорится в сообщении
ведомства.
По данным Службы, во время осмотра грузового автомобиля, въезжающего в Грузию, в топливных баках было обнаружено 1,2 тысячи литров незадекларированного дизельного топлива.
Провоз контрабандного топлива в кустарно изготовленных топливных баках водителями грузовиков нередок, отмечает Служба доходов.
По ее данным, только за последний месяц на таможенно-пропускном пункте "Красный мост" таможенники пресекли ввоз в Грузии контрабандой около 55,1 тысячи литров топлива.
За провоз контрабандного товара предполагается штраф от 1 до 4 тысяч лари (от 321 до 1,3 тысячи долларов).
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