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https://sputnik-georgia.ru/20211125/dizelnoe-toplivo-pytalis-provezti-kontrabandnoy-v-gruziyu-iz-azerbaydzhana-262372672.html
Дизельное топливо пытались провезти контрабандой в Грузию из Азербайджана
Дизельное топливо пытались провезти контрабандой в Грузию из Азербайджана
За месяц на ТПП "Красный мост" таможенники пресекли ввоз в Грузии контрабандой 55 тонн дизельного топлива 25.11.2021, Sputnik Грузия
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2021-11-25T18:22+0400
происшествия
новости
грузия
контрабанда
тпп "красный мост"
таможня
служба доходов министерства финансов грузии
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Сотрудники Службы доходов на таможенно-пропускном пункте "Красный мост" пресекли провоз контрабандного топлива из Азербайджана в Грузию, говорится в сообщении ведомства.По данным Службы, во время осмотра грузового автомобиля, въезжающего в Грузию, в топливных баках было обнаружено 1,2 тысячи литров незадекларированного дизельного топлива.Слитки и украшения – в Грузии пресекли контрабанду золота &gt;&gt;Провоз контрабандного топлива в кустарно изготовленных топливных баках водителями грузовиков нередок, отмечает Служба доходов.По ее данным, только за последний месяц на таможенно-пропускном пункте "Красный мост" таможенники пресекли ввоз в Грузии контрабандой около 55,1 тысячи литров топлива.За провоз контрабандного товара предполагается штраф от 1 до 4 тысяч лари (от 321 до 1,3 тысячи долларов).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, контрабанда, тпп "красный мост", таможня, служба доходов министерства финансов грузии

Дизельное топливо пытались провезти контрабандой в Грузию из Азербайджана

18:08 25.11.2021 (обновлено: 18:22 25.11.2021)
© Sputnik / Vladimir UmikashviliКПП на грузино-азербайджанской границе. Красный мост
КПП на грузино-азербайджанской границе. Красный мост - Sputnik Грузия, 1920, 25.11.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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За месяц на ТПП "Красный мост" таможенники пресекли ввоз в Грузии контрабандой 55 тонн дизельного топлива
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Сотрудники Службы доходов на таможенно-пропускном пункте "Красный мост" пресекли провоз контрабандного топлива из Азербайджана в Грузию, говорится в сообщении ведомства.
По данным Службы, во время осмотра грузового автомобиля, въезжающего в Грузию, в топливных баках было обнаружено 1,2 тысячи литров незадекларированного дизельного топлива.
Слитки и украшения – в Грузии пресекли контрабанду золота >>
Провоз контрабандного топлива в кустарно изготовленных топливных баках водителями грузовиков нередок, отмечает Служба доходов.
По ее данным, только за последний месяц на таможенно-пропускном пункте "Красный мост" таможенники пресекли ввоз в Грузии контрабандой около 55,1 тысячи литров топлива.
За провоз контрабандного товара предполагается штраф от 1 до 4 тысяч лари (от 321 до 1,3 тысячи долларов).
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