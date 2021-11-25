https://sputnik-georgia.ru/20211125/dizelnoe-toplivo-pytalis-provezti-kontrabandnoy-v-gruziyu-iz-azerbaydzhana-262372672.html

Дизельное топливо пытались провезти контрабандой в Грузию из Азербайджана

Дизельное топливо пытались провезти контрабандой в Грузию из Азербайджана

За месяц на ТПП "Красный мост" таможенники пресекли ввоз в Грузии контрабандой 55 тонн дизельного топлива 25.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-25T18:08+0400

2021-11-25T18:08+0400

2021-11-25T18:22+0400

происшествия

новости

грузия

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тпп "красный мост"

таможня

служба доходов министерства финансов грузии

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Сотрудники Службы доходов на таможенно-пропускном пункте "Красный мост" пресекли провоз контрабандного топлива из Азербайджана в Грузию, говорится в сообщении ведомства.По данным Службы, во время осмотра грузового автомобиля, въезжающего в Грузию, в топливных баках было обнаружено 1,2 тысячи литров незадекларированного дизельного топлива.Слитки и украшения – в Грузии пресекли контрабанду золота >>Провоз контрабандного топлива в кустарно изготовленных топливных баках водителями грузовиков нередок, отмечает Служба доходов.По ее данным, только за последний месяц на таможенно-пропускном пункте "Красный мост" таможенники пресекли ввоз в Грузии контрабандой около 55,1 тысячи литров топлива.За провоз контрабандного товара предполагается штраф от 1 до 4 тысяч лари (от 321 до 1,3 тысячи долларов).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, контрабанда, тпп "красный мост", таможня, служба доходов министерства финансов грузии