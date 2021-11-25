https://sputnik-georgia.ru/20211125/klyuchevye-igroki-olivkovogo-mirovogo-biznesa-obsuzhdayut-v-gruzii-plan-deystviy-262373606.html

Ключевые игроки оливкового мирового бизнеса обсуждают в Грузии план действий

Ключевые игроки оливкового мирового бизнеса обсуждают в Грузии план действий

Проведение такого крупного форума в Грузии будет способствовать дальнейшему развитию оливковой агрокультуры в стране, считают в Бизнес-ассоциации 25.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-25T19:15+0400

2021-11-25T19:15+0400

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Вызовы и возможности сектора оливок обсуждаются на 114-й сессии Международного совета по оливкам, которая проходит в Грузии, говорится в заявлении Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ). В Тбилиси 24-26 ноября проходит 114-я сессия Международного совета по оливкам, 57-я сессия Консультативного совета и отмечается Международный день оливок, который проводится под эгидой ЮНЕСКО.По данным БАГ, в период пандемии для Грузии очень важно провести международное мероприятие аналогичного уровня, поскольку это важнейшее глобальное событие для оливкового бизнеса.В рамках мероприятия основные игроки и страны оливкового бизнеса работают над совместным планом действий.Грузия присоединилась к Международному совету по оливкам в 2019 году, а с 2020 года стала председателем Совета на год. Сессия Совета в текущем году организована компанией "Сванидзе холдинг" и лично ее владельцем Георгием Сванидзе при поддержке Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.В Грузии в 2021 году соберут в два с половиной раза больше оливок >>"Грузия готова и дальше развивать дистилляцию и производство оливкового масла. В Тбилиси находятся европейцы, британцы, бизнесмены из Саудовской Аравии, которые хотят инвестировать в оливковую отрасль, что очень отрадно", - заявил президент Международного совета по оливкам, основатель Грузинской ассоциации оливок Георгий Сванидзе.Первое предприятие по переработке оливок, оснащенное современными технологиями, открылось в Грузии в кахетинском селе Сакобо в 2016 году.Урожай оливок в этом году в Грузии в два с половиной раза больше, чем в прошлом. По данным за первую половину ноября, уже собрано 200 тонн оливок. Наряду с местным потреблением, грузинские оливки экспортируются в Великобританию и страны СНГ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, сельское хозяйство