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"Лучшее, чего у меня нет": в Москве прошла презентация романа Анастасии Хатиашвили
21:03 25.11.2021 (обновлено: 22:03 25.11.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili Пресс-конференция, посвященная презентации в Москве дебютного романа "Лучшее, чего у меня нет" писательницы и колумниста Sputnik Грузия Анастасии Хатиашвили
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Автор психологического триллера рассказала об истории создания романа и выразила благодарность за то, что книга начнет свое международное путешествие именно с России
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Презентация книги "Лучшее, чего у меня нет" писательницы и колумниста Sputnik Анастасии Хатиашвили прошла в Москве - психологический триллер грузинского автора был представлен российским читателям в Библиотеке Образовательного центра ММОМА.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в рамках презентации состоялась пресс-конференция, посвященная представлению дебютного романа "Лучшее, чего у меня нет" в Москве. Участниками встречи стали автор Анастасия Хатиашвили и редактор Нази Жоржолиани, а со стороны Москвы - вице-президент Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России Дмитрий Кочиашвили и организатор презентации Вера Кипиани.
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili Пресс-конференция, посвященная презентации в Москве дебютного романа "Лучшее, чего у меня нет" писательницы и колумниста Sputnik Грузия Анастасии Хатиашвили
Пресс-конференция, посвященная презентации в Москве дебютного романа "Лучшее, чего у меня нет" писательницы и колумниста Sputnik Грузия Анастасии Хатиашвили
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Известно, что изначально книга "Лучшее, чего у меня нет" была повестью, написанной в 2016 году. Произведение имело успех на международной арене, что стало для автора толчком для трансформации повести в большой роман.
"В начале родилась повесть о двух людях, о дружбе, жизни, смерти и всем том, что волнует меня, - рассказывает Хатиашвили. - Я решила послать ее на один международный литературный конкурс не для того, чтобы победить, а чтобы узнать, что думают о моем произведении компетентные члены жюри. Когда она попала в финал, для меня это был звоночек: я поняла, что повесть кого-то зацепила и, в первую очередь, меня. Поэтому мне захотелось создать из нее нечто большее".
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili Анастасия Хатиашвили - Писательница и колумнист Sputnik Грузия
Анастасия Хатиашвили - Писательница и колумнист Sputnik Грузия
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
По словам редактора книги Нази Жоржолиани, роман "Лучшее, чего у меня нет" может стать для российского читателя еще одной причиной влюбиться в Грузию или поностальгировать.
"Я считаю, что те люди, которые ностальгируют по Грузии, скучают, давно здесь не были, мечтали приехать или познакомиться с грузинским народом, для них это будет интересным приключением и захватывающим путешествием по стране, - говорит Жоржолиани. - Потому что Анастасия с любовью, с трепетом описывает грузинский характер, современный грузинский мир. Там не только то, о чем мы иногда думаем - тосты, гостеприимство. Это современная жизнь, молодые люди, которые стремятся к чему-то, мечтают и так далее. Правда, будет интересно окунуться в этот мир, посмотреть на людей, атмосферу Тбилиси, Сванети, Гурии. Поэтому у российского читателя, грузин, живущих в России, есть шанс прикоснуться к современной грузинской жизни".
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili Пресс-конференция, посвященная презентации в Москве дебютного романа "Лучшее, чего у меня нет" писательницы и колумниста Sputnik Грузия Анастасии Хатиашвили
Пресс-конференция, посвященная презентации в Москве дебютного романа "Лучшее, чего у меня нет" писательницы и колумниста Sputnik Грузия Анастасии Хатиашвили
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Отметила Нази Жоржолиани и важность появления подобной книги о Грузии именно на русском языке. "На самом деле, сейчас мало такой литературы на русском языке. И в скором времени мы планируем перевести роман на грузинский, английский и немецкий языки. Мы рады, что именно с России начинается знакомство в мировом масштабе с этим романом", - сказала редактор романа.
Участники из Москвы смогли задать автору интересующие читателей вопросы - о символизме и теме судьбы в произведении, об образе города и мифологизме, а также поблагодарили писательницу за возможность лично с ней познакомиться.
"Спасибо за вашу книгу, - сказала организатор презентации Вера Кипиани. - Кажется, что самое лучшее знакомство с автором все же происходит через произведение. Мы будем ждать ваших следующих произведений, потому что роман мне попал под кожу".
О романе
Книга "Лучшее, чего у меня нет" - психологический триллер, написан на русском языке. Роман был издан в электронном виде на платформе Ridero 16 февраля 2021 года. В этом же месяце издание вошло в рейтинг лучших книг февраля издательского сервиса Ridero. В Тбилиси книга вышла в свет в мае 2021 года.
Пресс-конференция: Презентация дебютного романа "Лучшее, чего у меня нет"
"Это история дружбы двух молодых друзей из Грузии - Зазы Сария и Торнике Накашидзе, жизнь и смерть которых переплетаются в безумной гонке за любовь и понимание, нарушая все законы реальности. В психологическом триллере мистика переплетается с грузинской мифологией, дружба - с любовью, а на глазах у небес рушатся стереотипы о верности и предательстве, добре и эгоизме, когда на кону стоит последний вздох любимых перед вечным небытием", - говорится в сообщении издательства.
Анастасия Хатиашвили — журналист, переводчица, поэтесса, автор сборника рассказов "Грузия такая Грузия" и документальной книги о Белле Ахмадулиной "Больше, чем сны". В 2014 году вошла в лонг-лист премии "Дебют" в номинации "малая проза" с подборкой рассказов "Завтра война". В 2020 году стала призером Международного конкурса журналистских статей "СО-Творение" Фонда "Русский Мир".
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