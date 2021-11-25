https://sputnik-georgia.ru/20211125/luchshee-chego-u-menya-net-v-moskve-proshla-prezentatsiya-romana-anastasii-khatiashvili--262375462.html

"Лучшее, чего у меня нет": в Москве прошла презентация романа Анастасии Хатиашвили

"Лучшее, чего у меня нет": в Москве прошла презентация романа Анастасии Хатиашвили

Автор психологического триллера рассказала об истории создания романа и выразила благодарность за то, что книга начнет свое международное путешествие именно с... 25.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-25T21:03+0400

2021-11-25T21:03+0400

2021-11-25T22:03+0400

пресс-центр

культура

россия

новости

грузия

москва

тбилиси

грузинская литература

анастасия хатиашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/19/262374576_0:116:3077:1847_1920x0_80_0_0_76351b716544491f72d047ed0cd7e804.jpg

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Презентация книги "Лучшее, чего у меня нет" писательницы и колумниста Sputnik Анастасии Хатиашвили прошла в Москве - психологический триллер грузинского автора был представлен российским читателям в Библиотеке Образовательного центра ММОМА. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в рамках презентации состоялась пресс-конференция, посвященная представлению дебютного романа "Лучшее, чего у меня нет" в Москве. Участниками встречи стали автор Анастасия Хатиашвили и редактор Нази Жоржолиани, а со стороны Москвы - вице-президент Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России Дмитрий Кочиашвили и организатор презентации Вера Кипиани. Известно, что изначально книга "Лучшее, чего у меня нет" была повестью, написанной в 2016 году. Произведение имело успех на международной арене, что стало для автора толчком для трансформации повести в большой роман."В начале родилась повесть о двух людях, о дружбе, жизни, смерти и всем том, что волнует меня, - рассказывает Хатиашвили. - Я решила послать ее на один международный литературный конкурс не для того, чтобы победить, а чтобы узнать, что думают о моем произведении компетентные члены жюри. Когда она попала в финал, для меня это был звоночек: я поняла, что повесть кого-то зацепила и, в первую очередь, меня. Поэтому мне захотелось создать из нее нечто большее".По словам редактора книги Нази Жоржолиани, роман "Лучшее, чего у меня нет" может стать для российского читателя еще одной причиной влюбиться в Грузию или поностальгировать."Я считаю, что те люди, которые ностальгируют по Грузии, скучают, давно здесь не были, мечтали приехать или познакомиться с грузинским народом, для них это будет интересным приключением и захватывающим путешествием по стране, - говорит Жоржолиани. - Потому что Анастасия с любовью, с трепетом описывает грузинский характер, современный грузинский мир. Там не только то, о чем мы иногда думаем - тосты, гостеприимство. Это современная жизнь, молодые люди, которые стремятся к чему-то, мечтают и так далее. Правда, будет интересно окунуться в этот мир, посмотреть на людей, атмосферу Тбилиси, Сванети, Гурии. Поэтому у российского читателя, грузин, живущих в России, есть шанс прикоснуться к современной грузинской жизни". Отметила Нази Жоржолиани и важность появления подобной книги о Грузии именно на русском языке. "На самом деле, сейчас мало такой литературы на русском языке. И в скором времени мы планируем перевести роман на грузинский, английский и немецкий языки. Мы рады, что именно с России начинается знакомство в мировом масштабе с этим романом", - сказала редактор романа."Спасибо за вашу книгу, - сказала организатор презентации Вера Кипиани. - Кажется, что самое лучшее знакомство с автором все же происходит через произведение. Мы будем ждать ваших следующих произведений, потому что роман мне попал под кожу".О романеКнига "Лучшее, чего у меня нет" - психологический триллер, написан на русском языке. Роман был издан в электронном виде на платформе Ridero 16 февраля 2021 года. В этом же месяце издание вошло в рейтинг лучших книг февраля издательского сервиса Ridero. В Тбилиси книга вышла в свет в мае 2021 года."Это история дружбы двух молодых друзей из Грузии - Зазы Сария и Торнике Накашидзе, жизнь и смерть которых переплетаются в безумной гонке за любовь и понимание, нарушая все законы реальности. В психологическом триллере мистика переплетается с грузинской мифологией, дружба - с любовью, а на глазах у небес рушатся стереотипы о верности и предательстве, добре и эгоизме, когда на кону стоит последний вздох любимых перед вечным небытием", - говорится в сообщении издательства.Анастасия Хатиашвили — журналист, переводчица, поэтесса, автор сборника рассказов "Грузия такая Грузия" и документальной книги о Белле Ахмадулиной "Больше, чем сны". В 2014 году вошла в лонг-лист премии "Дебют" в номинации "малая проза" с подборкой рассказов "Завтра война". В 2020 году стала призером Международного конкурса журналистских статей "СО-Творение" Фонда "Русский Мир".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, россия, новости, грузия, москва, тбилиси, грузинская литература, анастасия хатиашвили