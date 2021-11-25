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Мэр Тбилиси готов сотрудничать со всеми партиями в горсобрании столицы
Мэр Тбилиси готов сотрудничать со всеми партиями в горсобрании столицы
В ближайшее время мэр должен будет представить новый состав правительства на утверждение сакребуло 25.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-25T20:42+0400
2021-11-25T20:44+0400
политика
новости
грузия
сакребуло тбилиси
каха каладзе
мэрия тбилиси
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе готов сотрудничать со всеми партиями, представленными в городском совете (сакребуло), заявил тбилисский градоначальник.Накануне Каладзе официально вступил в должность мэра Тбилиси на второй срок. В ближайшее время он должен будет представить новый состав правительства на утверждение сакребуло, а после его правительство представит новый бюджет города на 2022 год.При этом он отметил, что предлагал сотрудничество всем партиям и во время своего первого срока, однако оппозиция проигнорировала это предложение.В новоизбранном сакребуло Тбилиси, с которым Каладзе предстоит работать ближайшие четыре года, у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" - 29 депутатов, у "Единого национального движения" - 13 депутатов, у партии "Для Грузии" - 4 депутата, у партии "Лело для Грузии" - 2 депутатов, у партии "Гирчи- больше свободы" - 1 депутат и партии "Для народа" - 1 депутат.Когда новоизбранное сакребуло вступит в полномочия, пока неизвестно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211103/kak-raspredelilis-deputatskie-kresla-v-sakrebulo-tbilisi-i-batumi-261768596.html
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политика, новости, грузия, сакребуло тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси

Мэр Тбилиси готов сотрудничать со всеми партиями в горсобрании столицы

20:42 25.11.2021 (обновлено: 20:44 25.11.2021)
© Facebook / Kakha KaladzeКаха Каладзе встречается с населением и избирателями
Каха Каладзе встречается с населением и избирателями - Sputnik Грузия, 1920, 25.11.2021
© Facebook / Kakha Kaladze
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В ближайшее время мэр должен будет представить новый состав правительства на утверждение сакребуло
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе готов сотрудничать со всеми партиями, представленными в городском совете (сакребуло), заявил тбилисский градоначальник.
Накануне Каладзе официально вступил в должность мэра Тбилиси на второй срок. В ближайшее время он должен будет представить новый состав правительства на утверждение сакребуло, а после его правительство представит новый бюджет города на 2022 год.
"Я готов сотрудничать со всеми партиями, представленными в сакребуло, как и вся моя команда", - сказал Каладзе журналистам.
При этом он отметил, что предлагал сотрудничество всем партиям и во время своего первого срока, однако оппозиция проигнорировала это предложение.
Как распределились депутатские кресла в сакребуло Тбилиси и Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 03.11.2021
Как распределились депутатские кресла в сакребуло Тбилиси и Батуми
3 ноября, 20:16
В новоизбранном сакребуло Тбилиси, с которым Каладзе предстоит работать ближайшие четыре года, у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" - 29 депутатов, у "Единого национального движения" - 13 депутатов, у партии "Для Грузии" - 4 депутата, у партии "Лело для Грузии" - 2 депутатов, у партии "Гирчи- больше свободы" - 1 депутат и партии "Для народа" - 1 депутат.
Когда новоизбранное сакребуло вступит в полномочия, пока неизвестно.
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