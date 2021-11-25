https://sputnik-georgia.ru/20211125/mer-tbilisi-gotov-sotrudnichat-so-vsemi-partiyami-v-gorsobranii-stolitsy-262374989.html

Мэр Тбилиси готов сотрудничать со всеми партиями в горсобрании столицы

Мэр Тбилиси готов сотрудничать со всеми партиями в горсобрании столицы

В ближайшее время мэр должен будет представить новый состав правительства на утверждение сакребуло 25.11.2021, Sputnik Грузия

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каха каладзе

мэрия тбилиси

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе готов сотрудничать со всеми партиями, представленными в городском совете (сакребуло), заявил тбилисский градоначальник.Накануне Каладзе официально вступил в должность мэра Тбилиси на второй срок. В ближайшее время он должен будет представить новый состав правительства на утверждение сакребуло, а после его правительство представит новый бюджет города на 2022 год.При этом он отметил, что предлагал сотрудничество всем партиям и во время своего первого срока, однако оппозиция проигнорировала это предложение.В новоизбранном сакребуло Тбилиси, с которым Каладзе предстоит работать ближайшие четыре года, у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" - 29 депутатов, у "Единого национального движения" - 13 депутатов, у партии "Для Грузии" - 4 депутата, у партии "Лело для Грузии" - 2 депутатов, у партии "Гирчи- больше свободы" - 1 депутат и партии "Для народа" - 1 депутат.Когда новоизбранное сакребуло вступит в полномочия, пока неизвестно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211103/kak-raspredelilis-deputatskie-kresla-v-sakrebulo-tbilisi-i-batumi-261768596.html

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