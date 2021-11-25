https://sputnik-georgia.ru/20211125/muzhskaya-sbornaya-gruzii-po-tennisu-primet-uchastie-v-atr-cup-v-avstralii-262374086.html

Мужская сборная Грузии по теннису примет участие в АТР Cup в Австралии

Мужская сборная Грузии по теннису примет участие в АТР Cup в Австралии

Сборная Грузии будет иметь на ATP Cup 16 номер посева из 24-х участвующих команд 25.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-25T20:06+0400

2021-11-25T20:06+0400

2021-11-25T20:06+0400

спорт

новости

грузия

николоз басилашвили

георгий цивадзе

atp

александр метревели

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0f/252588374_0:0:1666:938_1920x0_80_0_0_2a7ddbdc5d69b013e19bf47f0cf62429.jpg

ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. Мужская сборная Грузии по теннису примет участие в турнире ATP Cup, который пройдет в австралийском Сиднее с 1 по 9 января. Сообщение об этом распространила Федерация тенниса Австралии.В состав команды, которая примет участие в турнире, вошли Николоз Басилашвили (22 номер в рейтинге АТР), Александр Метревели (572), Александр Бакши (847), Георгий Цивадзе (1031) и Саба Пурцеладзе (1187).Стоит отметить, что сборная Грузии будет иметь 16 номер посева. В общей сложности, в ATP Cup нынешнего розыгрыша примут участие 24 команды.Участники турнира определяются в соответствии с рейтингом лучших теннисистов страны.Сборная Грузии во второй раз в своей истории сыграет на ATP Cup. В 2020 году грузинская команда проиграла Испании (0:3), Японии (1:2) и обыграла Уругвай (2:1), заняв в группе третье место.Действующим победителем ATP Cup является сборная России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211104/silneyshiy-tennisist-gruzii-dosrochno-zavershil-sezon-261800752.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, новости, грузия, николоз басилашвили, георгий цивадзе, atp, александр метревели