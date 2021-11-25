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Мужская сборная Грузии по теннису примет участие в АТР Cup в Австралии
Мужская сборная Грузии по теннису примет участие в АТР Cup в Австралии
Сборная Грузии будет иметь на ATP Cup 16 номер посева из 24-х участвующих команд 25.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-25T20:06+0400
2021-11-25T20:06+0400
2021-11-25T20:06+0400
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ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. Мужская сборная Грузии по теннису примет участие в турнире ATP Cup, который пройдет в австралийском Сиднее с 1 по 9 января. Сообщение об этом распространила Федерация тенниса Австралии.В состав команды, которая примет участие в турнире, вошли Николоз Басилашвили (22 номер в рейтинге АТР), Александр Метревели (572), Александр Бакши (847), Георгий Цивадзе (1031) и Саба Пурцеладзе (1187).Стоит отметить, что сборная Грузии будет иметь 16 номер посева. В общей сложности, в ATP Cup нынешнего розыгрыша примут участие 24 команды.Участники турнира определяются в соответствии с рейтингом лучших теннисистов страны.Сборная Грузии во второй раз в своей истории сыграет на ATP Cup. В 2020 году грузинская команда проиграла Испании (0:3), Японии (1:2) и обыграла Уругвай (2:1), заняв в группе третье место.Действующим победителем ATP Cup является сборная России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, николоз басилашвили, георгий цивадзе, atp, александр метревели
Мужская сборная Грузии по теннису примет участие в АТР Cup в Австралии
Сборная Грузии будет иметь на ATP Cup 16 номер посева из 24-х участвующих команд
ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik.
Мужская сборная Грузии по теннису примет участие в турнире ATP Cup, который пройдет в австралийском Сиднее с 1 по 9 января. Сообщение об этом распространила Федерация тенниса Австралии
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В состав команды, которая примет участие в турнире, вошли Николоз Басилашвили (22 номер в рейтинге АТР), Александр Метревели (572), Александр Бакши (847), Георгий Цивадзе (1031) и Саба Пурцеладзе (1187).
Стоит отметить, что сборная Грузии будет иметь 16 номер посева. В общей сложности, в ATP Cup нынешнего розыгрыша примут участие 24 команды.
Участники турнира определяются в соответствии с рейтингом лучших теннисистов страны.
Сборная Грузии во второй раз в своей истории сыграет на ATP Cup. В 2020 году грузинская команда проиграла Испании (0:3), Японии (1:2) и обыграла Уругвай (2:1), заняв в группе третье место.
Действующим победителем ATP Cup является сборная России.
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