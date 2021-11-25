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Режим ЧС введн в Чехии из-за коронавируса
Режим ЧС введн в Чехии из-за коронавируса
С 22 ноября в стране уже действует локдаун для граждан, которые не привились от коронавируса и не переболели им 25.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-25T23:04+0400
2021-11-25T23:19+0400
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ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. Чехия вводит чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса - такое решение принял кабмин Чехии по предложению министра здравоохранения Адама Войтеха.Австрия возвращает общенациональный локдаун &gt;&gt;Во вторник 23 ноября в Чехии был установлен новый суточный антирекорд по количеству новых заболевших COVID-19 – 25 864 человека. Сейчас республика занимает второе в мире место (после Словакии) по недельному уровню заболеваемости коронавирусом в пересчете на 100 тысяч человек.С 22 ноября в стране уже действует локдаун для граждан, которые не привились от коронавируса и не переболели им.Ограничительные мерыРежим ЧС вводится в стране на 30 дней. Согласно решению правительства бары и пабы смогут работать только до 22:00, вводится запрет на проведение рождественских ярмарок.Локдаун для непривитых от коронавируса введен в Чехии &gt;&gt;Кроме того, будут действовать ограничения на количество посетителей различных культурных и спортивных мероприятий – не более ста человек.Власти Чехии в минувшем году два раза вводили режим ЧС – весной и осенью, отменили его 11 апреля 2021-го.
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общество, новости, в мире, чехия, коронавирус covid-19

Режим ЧС введн в Чехии из-за коронавируса

23:04 25.11.2021 (обновлено: 23:19 25.11.2021)
© AFP / MICHAL CIZEKПандемия коронавируса - локдаун в Чехии для непривитых. Идет вакцинация населения
Пандемия коронавируса - локдаун в Чехии для непривитых. Идет вакцинация населения - Sputnik Грузия, 1920, 25.11.2021
© AFP / MICHAL CIZEK
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С 22 ноября в стране уже действует локдаун для граждан, которые не привились от коронавируса и не переболели им
ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. Чехия вводит чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса - такое решение принял кабмин Чехии по предложению министра здравоохранения Адама Войтеха.
Австрия возвращает общенациональный локдаун >>
Во вторник 23 ноября в Чехии был установлен новый суточный антирекорд по количеству новых заболевших COVID-19 – 25 864 человека. Сейчас республика занимает второе в мире место (после Словакии) по недельному уровню заболеваемости коронавирусом в пересчете на 100 тысяч человек.
С 22 ноября в стране уже действует локдаун для граждан, которые не привились от коронавируса и не переболели им.

Ограничительные меры

Режим ЧС вводится в стране на 30 дней. Согласно решению правительства бары и пабы смогут работать только до 22:00, вводится запрет на проведение рождественских ярмарок.
Локдаун для непривитых от коронавируса введен в Чехии >>
Кроме того, будут действовать ограничения на количество посетителей различных культурных и спортивных мероприятий – не более ста человек.
Власти Чехии в минувшем году два раза вводили режим ЧС – весной и осенью, отменили его 11 апреля 2021-го.
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