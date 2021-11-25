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https://sputnik-georgia.ru/20211125/v-parlamente-slushayut-kandidatov-v-sudi-verkhovnogo-suda-gruzii-262359658.html
В парламенте слушают кандидатов в судьи Верховного суда Грузии
В парламенте слушают кандидатов в судьи Верховного суда Грузии
Оппозиция продолжает настаивать на приостановлении процесса назначения судей ВС Грузии 25.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-25T14:24+0400
2021-11-25T14:24+0400
новости
грузия
парламент грузии
верховный суд грузии
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Не существует факта, указывающего на то, что судебной системой в Грузии управляет клан, заявил кандидат в судьи Верховного суда Геннадий Макаридзе.Заявление об этом Макаридзе сделал на заседании парламентского комитета по юридическим вопросам, который проходит на фоне бойкота части оппозиционных партий. В слушании не принимают участие депутаты от партии "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели".В "Грузинской мечте" вновь обвинили оппозицию в деструктивности&gt;&gt;Представители оппозиции выражают недоверие процессу и заявляют, что, несмотря на призывы международных партнеров, правящая партия намеренно не приостанавливает процесс бессрочного назначения судей и не проводит реформу правосудия.Слушание кандидата судьи Верховного суда в законодательном органе проходит в режиме вопрос-ответ. Вопрос о возможном клановом правлении Макаридзе задал депутат от оппозиционной партии "Граждане", вице-спикер парламента Леван Иоселиани."Знакомы ли вы с проведенным в 2020 году исследованием, согласно которому 47% опрошенных считают, что внутри суда существуют влиятельная группа, т.н. клан, а 84% считают, что эту группу поддерживают действующая власть. Разделяйте ли вы это мнение", - спросил Иоселиани.В свою очередь, Макарадзе ответил, что считает данное утверждение безосновательным."Постоянно уже столько времени мы слышим о существовании этой влиятельной группы. Однако это делается на уровне заявлений, без указания на факты, без указания на личности. Оснований утверждать, что клан на самом деле существует, нет, я пока не увидел ни в одном заявлении такого. Должны же сказать, в чем все это выражается", - заявил Макаридзе.Кроме Макаридзе, депутаты сегодня же заслушают еще одного кандидата в судьи Верховного суда – Тамар Окропиридзе.Против назначения судей Верховного суда выступают в партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии". По словам депутата Анны Бучукури, без фундаментальной реформы Высшего совета юстиции назначение на должности судьей является "просто вредительством"."Несмотря на неоднократные призывы наших партнеров, в том числе стратегических, без проведения фундаментальной реформы Высшего совета юстиции "Грузинская мечта" продолжает собеседования с кандидатами в судьи и их бессрочное назначение. Этот процесс наносит вред государственным интересам", - заявила Бучукури.Депутат от партии "Лело" Анна Нацвлишвили поставила на трибуну зеркало и предложила кандидатам в судьи и коллегам из большинства посмотреться в него, чтобы увидеть свое истинное лицо. Она назвала комитетское слушание "фальшью и театрализованным представлением"."Кандидатом в судьи Верховного суда является Нино Сандодзе, которая работает судьей с 2012 года и за все это время не вынесла ни одного оправдательного приговора... В стране царит большая несправедливость, и никто за это не отвечает", - заявила Нацвлишвили.С обвинениями оппозиции не согласны в правящей партии "Грузинская мечта". Более того, глава парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили назвал процесс назначения судей Верховного суда "беспрецедентным"."Вы знаете, что этот процесс является беспрецедентным. В истории Грузии такой прозрачной формы назначения судей не было до 2019 года. Команда "Грузинской мечты" смогла достичь подобного прозрачного процесса, и у всех вас, у общества, есть возможность следить за этим процессом", - заявил Оханашвили журналистам.Высший совет юстиции представил парламенту четырех кандидатов на вакантные должности судей Верховного суда. Кандидатуры двух юридический комитет рассмотрел сегодня, остальные два – Нино Сандодзе и Тея Дзимистарашвили, будут заслушаны в комитете в пятницу. Если кандидаты будут одобрены комитетом, вопрос их утверждения будет вынесен на пленарное заседание парламента.Между тем судебная система в Грузии – одна из наиболее критикуемых сфер и со стороны международных организаций и партнеров. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия, а до этого воздержаться от назначения судей Верховного суда.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210716/Gosdep-SShA-prizval-vlasti-Gruzii-priostanovit-naznachenie-sudey-Verkhovnogo-suda-252337524.html
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новости, грузия, парламент грузии, верховный суд грузии

В парламенте слушают кандидатов в судьи Верховного суда Грузии

14:24 25.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЗдание парламента Грузии. Фасад
Здание парламента Грузии. Фасад - Sputnik Грузия, 1920, 25.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Оппозиция продолжает настаивать на приостановлении процесса назначения судей ВС Грузии
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Не существует факта, указывающего на то, что судебной системой в Грузии управляет клан, заявил кандидат в судьи Верховного суда Геннадий Макаридзе.
Заявление об этом Макаридзе сделал на заседании парламентского комитета по юридическим вопросам, который проходит на фоне бойкота части оппозиционных партий. В слушании не принимают участие депутаты от партии "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели".
В "Грузинской мечте" вновь обвинили оппозицию в деструктивности>>
Представители оппозиции выражают недоверие процессу и заявляют, что, несмотря на призывы международных партнеров, правящая партия намеренно не приостанавливает процесс бессрочного назначения судей и не проводит реформу правосудия.
Слушание кандидата судьи Верховного суда в законодательном органе проходит в режиме вопрос-ответ. Вопрос о возможном клановом правлении Макаридзе задал депутат от оппозиционной партии "Граждане", вице-спикер парламента Леван Иоселиани.
"Знакомы ли вы с проведенным в 2020 году исследованием, согласно которому 47% опрошенных считают, что внутри суда существуют влиятельная группа, т.н. клан, а 84% считают, что эту группу поддерживают действующая власть. Разделяйте ли вы это мнение", - спросил Иоселиани.
В свою очередь, Макарадзе ответил, что считает данное утверждение безосновательным.
"Постоянно уже столько времени мы слышим о существовании этой влиятельной группы. Однако это делается на уровне заявлений, без указания на факты, без указания на личности. Оснований утверждать, что клан на самом деле существует, нет, я пока не увидел ни в одном заявлении такого. Должны же сказать, в чем все это выражается", - заявил Макаридзе.
Кроме Макаридзе, депутаты сегодня же заслушают еще одного кандидата в судьи Верховного суда – Тамар Окропиридзе.
Государственный департамент в Вашингтоне, США - Sputnik Грузия, 1920, 16.07.2021
Госдеп США призвал власти Грузии приостановить назначение судей Верховного суда
16 июля, 13:14
Против назначения судей Верховного суда выступают в партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии". По словам депутата Анны Бучукури, без фундаментальной реформы Высшего совета юстиции назначение на должности судьей является "просто вредительством".
"Несмотря на неоднократные призывы наших партнеров, в том числе стратегических, без проведения фундаментальной реформы Высшего совета юстиции "Грузинская мечта" продолжает собеседования с кандидатами в судьи и их бессрочное назначение. Этот процесс наносит вред государственным интересам", - заявила Бучукури.
Депутат от партии "Лело" Анна Нацвлишвили поставила на трибуну зеркало и предложила кандидатам в судьи и коллегам из большинства посмотреться в него, чтобы увидеть свое истинное лицо. Она назвала комитетское слушание "фальшью и театрализованным представлением".
"Кандидатом в судьи Верховного суда является Нино Сандодзе, которая работает судьей с 2012 года и за все это время не вынесла ни одного оправдательного приговора... В стране царит большая несправедливость, и никто за это не отвечает", - заявила Нацвлишвили.
Высший совет юстиции Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 29.04.2021
Отбор судей Верховного суда Грузии: Венецианская комиссия озвучила новые замечания
29 апреля, 17:57
С обвинениями оппозиции не согласны в правящей партии "Грузинская мечта". Более того, глава парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили назвал процесс назначения судей Верховного суда "беспрецедентным".
"Вы знаете, что этот процесс является беспрецедентным. В истории Грузии такой прозрачной формы назначения судей не было до 2019 года. Команда "Грузинской мечты" смогла достичь подобного прозрачного процесса, и у всех вас, у общества, есть возможность следить за этим процессом", - заявил Оханашвили журналистам.
Высший совет юстиции представил парламенту четырех кандидатов на вакантные должности судей Верховного суда. Кандидатуры двух юридический комитет рассмотрел сегодня, остальные два – Нино Сандодзе и Тея Дзимистарашвили, будут заслушаны в комитете в пятницу. Если кандидаты будут одобрены комитетом, вопрос их утверждения будет вынесен на пленарное заседание парламента.
Между тем судебная система в Грузии – одна из наиболее критикуемых сфер и со стороны международных организаций и партнеров. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия, а до этого воздержаться от назначения судей Верховного суда.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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