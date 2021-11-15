https://sputnik-georgia.ru/20211115/v-gruzinskoy-mechte-vnov-obvinili-oppozitsiyu-v-destruktivnosti-262065422.html

В "Грузинской мечте" вновь обвинили оппозицию в деструктивности

В "Грузинской мечте" вновь обвинили оппозицию в деструктивности

В правящей партии осуждают перманентные акции "Национального движения" 15.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-15T10:07+0400

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новости

грузия

михаил саакашвили

грузинская мечта

акции протеста

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Требования оппозиции о досрочных выборах и переводе экс-президента Саакашвили в частную клинику в правящей партии "Грузинская мечта" считают необоснованными.Сегодня часть грузинской оппозиции планирует перекрыть движение на обеих набережных в Тбилиси и парализовать столицу. Как заявил накануне лидер "Единого национального движения" Ника Мелия, населению будет создан дискомфорт, но "сейчас не время сидеть по домам". Главный врач тюремной больницы рассказала о состоянии Саакашвили>>Основное требование протестующих - перевод Михаила Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику, а затем освобождение экс-президента. Начало акции оппозиции намечено на 14.00.Планы оппозиции власти называют "деструктивными".По словам политика, это шантаж, направленный не против правящей партии или правительства, а против страны.Как заявил журналистам еще один лидер "Грузинской мечты" Созара Субари, перед каждыми выборами оппозиция создает катастрофическую картину."После всех выборов они обиженно заявляют, что выборы были сфальсифицированы, но не могут представить ни одного факта фальсификации. После каждых выборов они пытаются перенести политику на улицу, но и это им не удается", - сказал Субари.По словам политика, оппозиция начинает акции с нескольких сотен человек и заканчивает несколькими десятками."Теперь они перешли к полной деструкции", - сказал Субари.Саакашвили, объявивший голодовку 46 дней назад, в прошлый понедельник был переведен в глданскую тюремную больницу №18, хотя категорически противился этому. Перевести экс-президента в гражданскую многопрофильную клинику, где ему будет оказана надлежащая помощь, требуют его адвокаты и личный врач, а созданная им партия "Национальное движение" проводит перманентные акции в его поддержку.В знак солидарности с Саакашвили голодовку объявила лидер партии "Дроа" ("Время пришло" ) Элене Хоштария, которая голодает уже и 13-й день. Накануне к ней присоединились еще девять оппозиционных депутатов парламента и один из лидеров ЕНД Георгий Барамидзе. О начале голодовки объявил и всемирно известный оперный певец Паата Бурчуладзе.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде. Экс-президент считает все обвинения против него с фальсифицированными, а себя – политзаключенным.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211114/dvizhenie-stydno-v-podderzhku-saakashvili-provelo-aktsiyu-u-parlamenta---video-262060824.html

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новости, грузия, михаил саакашвили, грузинская мечта, акции протеста