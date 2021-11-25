https://sputnik-georgia.ru/20211125/v-tbilisi-obsudili-aktualnye-problemy-gruzinskogo-yazyka-262353910.html

В Тбилиси обсудили актуальные проблемы грузинского языка

В Тбилиси обсудили актуальные проблемы грузинского языка

Чтобы определить политику в отношении грузинского языка и защитить его чистоту, нужна политическая воля, считают эксперты 25.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-25T12:37+0400

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Встреча под названием "Проблемы государственного языка в грузинской политике" прошла в Доме писателей Грузии, где спикеры обсудили актуальные вопросы.На встрече в качестве спикеров предстали президент Общества Руставели Грузии, писатель Давид Шемокмедели и академик, председатель комитета по языковой политике Общества Руставели Грузии Автандил Арабули.По словам Шемокмедели, одним из главных определителей национального и государственного сознания является язык. Он подчеркнул, что лингвисты и члены общества участвовали в важных процессах касаемо защиты грузинского языка. К примеру, они выступили с инициативой о принятии Закона о государственном языке, а также создании Департамента государственного языка. Несмотря на эти важные достижения, его права нарушаются на каждом шагу, заявил Шемокмедели.Спикер подчеркнул важность политической воли в этом процессе, отметив, что именно она необходима для того, чтобы определить политику в отношении грузинского языка и защитить его чистоту.Автандил Арабули, который уже давно изучает проблемы грузинского языка, сказал, что общество должно обращать внимание на те вопросы и проблемы, которые особенно актуальны для современности."Проблема государственного языка на современном уровне обязывает нас быть активными. Мы все видим, что современные процессы – процессы глобализации, информационная революция, развитие электронных СМИ – представляют большую угрозу для культурных национальных меньшинств, для сохранения языкового наследия", - сказал Арабули.Ученый подчеркнул, что это глобальный процесс, и малые государства не могут с ним справиться – потому что у них нет для этого ни финансов, ни большого количества специалистов.Грузинский язык входит в список древнейших языков мира. На сегодняшний день в мире на нем разговаривают более четырех миллионов человек. Это крупнейший картвельский язык и единственный кавказский язык с древней литературной традицией. За прошедшие столетия ему удалось сохранить большую часть своего первоначального алфавита и произношения. Однако изменения язык все-таки претерпел, и заимствования и барбаризмы смущают жителей все меньше.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211111/kak-sokhranit-gosudarstvennyy-yazykeksperty-o-problemakh-gruzinskogo-yazyka-segodnya-261996550.html

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культура, новости, грузия, грузинский язык