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Верхний Ларс сегодня: на дороге из Грузии в Россию введены ограничения
Верхний Ларс сегодня: на дороге из Грузии в Россию введены ограничения
Запрет для машин с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури-Коби Военно-Грузинской дороги 25.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-25T23:38+0400
2021-11-25T23:38+0400
2021-11-25T23:55+0400
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Дорога в направлении грузино-российской границы закрыта для транспорта с прицепом и полуприцепом из-за обильного снегопада, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.В частности, запрет для машин с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс.Для остальных видов транспорта движение свободно.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211116/stroitelstvo-tonnelya-v-gruzii-k-granitse-s-rossiey-v-samom-razgare-262116940.html
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новости, грузия, департамент автомобильных дорог, военно-грузинская дорога, мцхета-степанцминда-ларс, погода
Верхний Ларс сегодня: на дороге из Грузии в Россию введены ограничения
23:38 25.11.2021 (обновлено: 23:55 25.11.2021)
Запрет для машин с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури-Коби Военно-Грузинской дороги
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik.
Дорога в направлении грузино-российской границы закрыта для транспорта с прицепом и полуприцепом из-за обильного снегопада, говорится в сообщении
департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
В частности, запрет для машин с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс.
Для остальных видов транспорта движение свободно.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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