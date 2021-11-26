https://sputnik-georgia.ru/20211126/afera-na-poltora-milliona-v-gruzii-zaderzhany-tri-cheloveka-262388288.html

Афера на полтора миллиона: в Грузии задержаны три человека

Афера на полтора миллиона: в Грузии задержаны три человека

За мошенничество задержаны три человека, хотя к уголовной ответственности привлечены шесть 26.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-26T13:46+0400

2021-11-26T13:46+0400

2021-11-26T13:46+0400

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грузия

преступность в грузии

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Шесть человек привлечены к уголовной ответственности за получение крупных кредитов в банках Грузии незаконным путем, трое из обвиняемых задержаны, говорится в сообщении на сайте Следственной службы министерства финансов Грузии.Следствие установило, что обвиняемые с целью получения незаконной материальной выгоды в 2019-2021 годах на имя компаний, которыми они управляли, изготовили поддельные справки о заработной плате. Также они подделали документы различных микрофинансовых организаций о якобы получении денежных переводов гражданами, с помощью которых 58 человек незаконно получали кредиты в различных банковских учреждениях Грузии.Гражданину Нигерии грозит до 12 лет тюрьмы в Грузии за мошенничество и отмывание денег>>Общая сумма незаконно полученных кредитов превышает полтора миллиона лари.В результате проведенных следственных действий изъяты поддельные документы, составленные на имя сотен граждан, а также компьютерная техника, использованная для их изготовления, и поддельные печати различных организаций.Уголовное дело возбуждено по статьям - "незаконное получение кредита" и "изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков", которые предусматривают лишение свободы на срок от трех до шести лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, преступность в грузии