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Афера на полтора миллиона: в Грузии задержаны три человека
Афера на полтора миллиона: в Грузии задержаны три человека
За мошенничество задержаны три человека, хотя к уголовной ответственности привлечены шесть 26.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-26T13:46+0400
2021-11-26T13:46+0400
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преступность в грузии
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Шесть человек привлечены к уголовной ответственности за получение крупных кредитов в банках Грузии незаконным путем, трое из обвиняемых задержаны, говорится в сообщении на сайте Следственной службы министерства финансов Грузии.Следствие установило, что обвиняемые с целью получения незаконной материальной выгоды в 2019-2021 годах на имя компаний, которыми они управляли, изготовили поддельные справки о заработной плате. Также они подделали документы различных микрофинансовых организаций о якобы получении денежных переводов гражданами, с помощью которых 58 человек незаконно получали кредиты в различных банковских учреждениях Грузии.Гражданину Нигерии грозит до 12 лет тюрьмы в Грузии за мошенничество и отмывание денег&gt;&gt;Общая сумма незаконно полученных кредитов превышает полтора миллиона лари.В результате проведенных следственных действий изъяты поддельные документы, составленные на имя сотен граждан, а также компьютерная техника, использованная для их изготовления, и поддельные печати различных организаций.Уголовное дело возбуждено по статьям - "незаконное получение кредита" и "изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков", которые предусматривают лишение свободы на срок от трех до шести лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, преступность в грузии

Афера на полтора миллиона: в Грузии задержаны три человека

13:46 26.11.2021
© photo: Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения И. Гаврикову, попавшему в ДТП с автобусами военных
Избрание меры пресечения И. Гаврикову, попавшему в ДТП с автобусами военных - Sputnik Грузия, 1920, 26.11.2021
© photo: Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
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За мошенничество задержаны три человека, хотя к уголовной ответственности привлечены шесть
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Шесть человек привлечены к уголовной ответственности за получение крупных кредитов в банках Грузии незаконным путем, трое из обвиняемых задержаны, говорится в сообщении на сайте Следственной службы министерства финансов Грузии.
Следствие установило, что обвиняемые с целью получения незаконной материальной выгоды в 2019-2021 годах на имя компаний, которыми они управляли, изготовили поддельные справки о заработной плате. Также они подделали документы различных микрофинансовых организаций о якобы получении денежных переводов гражданами, с помощью которых 58 человек незаконно получали кредиты в различных банковских учреждениях Грузии.
Гражданину Нигерии грозит до 12 лет тюрьмы в Грузии за мошенничество и отмывание денег>>
Общая сумма незаконно полученных кредитов превышает полтора миллиона лари.
В результате проведенных следственных действий изъяты поддельные документы, составленные на имя сотен граждан, а также компьютерная техника, использованная для их изготовления, и поддельные печати различных организаций.
Уголовное дело возбуждено по статьям - "незаконное получение кредита" и "изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков", которые предусматривают лишение свободы на срок от трех до шести лет.
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