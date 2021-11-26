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Больше всего мандаринов из Грузии экспортировано в Россию
Больше всего мандаринов из Грузии экспортировано в Россию
Стоимость вывезенных из страны цитрусов выросла на 142% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года 26.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-26T07:32+0400
2021-11-26T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. С 1 сентября из Грузии было экспортировано 3,5 тысячи тонн мандаринов, общей стоимостью 1,6 миллиона долларов, сообщает пресс-служба Минсельхоза Грузии.За отчетный период объем экспорта увеличился на 153%, а стоимость продукции выросла на 142% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.Лидером по импорту грузинских мандаринов является Россия, куда было вывезено 1,7 тысячи тонн цитрусовых. В Армению было отправлено 1,3 тысячи тонн, Украину - 375 тонн, Казахстан – 40 тонн, Словению - 28 тонн и Киргизстан – 20 тонн.Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии начинается поздней осенью и продолжается 4 месяца.В сезоне 2020/21 годов из Грузии вывезли 43,4 тысячи тонн мандаринов, из которых 71% отправились в Россию, а 16,3% - в Армению.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211124/eksport-iz-gruzii-v-rossiyu-vyros-na-37-s-nachala-goda-262319254.html
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экономика, новости, грузия, мандарины, сельское хозяйство
Больше всего мандаринов из Грузии экспортировано в Россию
Стоимость вывезенных из страны цитрусов выросла на 142% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. С 1 сентября из Грузии было экспортировано 3,5 тысячи тонн мандаринов, общей стоимостью 1,6 миллиона долларов, сообщает пресс-служба Минсельхоза Грузии.
За отчетный период объем экспорта увеличился на 153%, а стоимость продукции выросла на 142% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.
Лидером по импорту грузинских мандаринов является Россия, куда было вывезено 1,7 тысячи тонн цитрусовых. В Армению было отправлено 1,3 тысячи тонн, Украину - 375 тонн, Казахстан – 40 тонн, Словению - 28 тонн и Киргизстан – 20 тонн.
Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии начинается поздней осенью и продолжается 4 месяца.
В сезоне 2020/21 годов из Грузии вывезли 43,4 тысячи тонн мандаринов, из которых 71% отправились в Россию, а 16,3% - в Армению.
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