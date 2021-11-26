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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 534
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 534
За последние 24 часа от коронавируса скончались 74 человека, вылечились 3 742 пациента, а с начала пандемии – 772 301 26.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-26T10:51+0400
2021-11-26T11:43+0400
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 534. Скончались 74 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 831 248 случаев заражения коронавирусом. Как Национальный центр по контролю заболеваний управлял ковид-пандемией - отчет&gt;&gt;Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 742 человека, с начала пандемии - 772 301. Скончались 11 810.За сутки сделано 51 756 тестов, в том числе 30 538 на антиген и 21 218 ПЦР-тестов.Доля инфицированных коронавирусом из общего числа протестированных: за сутки - 8,76%, за последние 14 дней - 9,06%, за последние семь дней – 9,13%.К этому времени в Грузии сделано 2 133 935 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки - 10 194.В карантине в данное время находятся 58 человек, в стационарах - 6 574, в ковид-гостиницах – 1 166.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 534

10:51 26.11.2021 (обновлено: 11:43 26.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - люди на улице в масках
Эпидемия коронавируса - люди на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 26.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 74 человека, вылечились 3 742 пациента, а с начала пандемии – 772 301
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 534. Скончались 74 человека.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 831 248 случаев заражения коронавирусом.
Как Национальный центр по контролю заболеваний управлял ковид-пандемией - отчет>>
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 742 человека, с начала пандемии - 772 301. Скончались 11 810.
За сутки сделано 51 756 тестов, в том числе 30 538 на антиген и 21 218 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных коронавирусом из общего числа протестированных: за сутки - 8,76%, за последние 14 дней - 9,06%, за последние семь дней – 9,13%.
К этому времени в Грузии сделано 2 133 935 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки - 10 194.
В карантине в данное время находятся 58 человек, в стационарах - 6 574, в ковид-гостиницах – 1 166.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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