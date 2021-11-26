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Как Национальный центр по контролю заболеваний управлял ковид-пандемией - отчет
Как Национальный центр по контролю заболеваний управлял ковид-пандемией - отчет
Пандемия еще долго не закончится, у нее будут серьезные постковидные синдромы и влияние на различные органы, заявил эпидемиолог 26.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-26T07:01+0400
2021-11-26T07:01+0400
пятая волна
общество
новости
грузия
амиран гамкрелидзе
центр по контролю заболеваний и общественного здоровья
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Национальный центр по контролю заболеваемости и общественного здоровья Грузии представил двухгодичный отчет о работе в период ковид-пандемии.Глава Центра Амиран Гамкрелидзе выделил семь приоритетных направлений центра за этот период:"Сейчас пришло время анализировать, какие основные вызовы стояли перед сферой здравоохранения и какие места остаются слабыми", - сказал Гамкрелидзе.Ковид-регуляции в Грузии: какие изменения вступят в силу с 1 декабря&gt;&gt;По его словам, он всегда был и остается критичным в отношении работы Центра.Как пояснили эпидемиолог, после распространения нового вида коронавируса был увеличен лабораторный потенциал Грузии, начато управление лабораторной диагностикой, начаты кампании по повышению осведомленности общественности."Если в прошлом году 60% всех лабораторных исследований проводились в нашей лаборатории, то сегодня показатель снизился до 20%. Всего по стране действует уже до 50 лабораторий и в день проводятся более 50 тысяч исследований", - сказал Гамкрелидзе.По его словам, особое внимание было уделено процессу вакцинации и информационной кампании, при этом он отметил, что информированность населения об иммунизации должна улучшиться."Мы должны ездить по регионам, по селам и разъяснять населению о пользе вакцинации", - сказал Гамкрелидзе.Кроме того, в период ковид-пандемии особое внимание было уделено дистанционному обучению, разработке учебных программ на основе международных источников и тренингам.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, центр по контролю заболеваний и общественного здоровья, коронавирус covid-19

Как Национальный центр по контролю заболеваний управлял ковид-пандемией - отчет

07:01 26.11.2021
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - люди в масках
Эпидемия коронавируса - люди в масках - Sputnik Грузия, 1920, 26.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Пандемия еще долго не закончится, у нее будут серьезные постковидные синдромы и влияние на различные органы, заявил эпидемиолог
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Национальный центр по контролю заболеваемости и общественного здоровья Грузии представил двухгодичный отчет о работе в период ковид-пандемии.
Глава Центра Амиран Гамкрелидзе выделил семь приоритетных направлений центра за этот период:
1.
борьба с инфекционными заболеваниями,
2.
борьба с неинфекционными заболеваниями,
3.
борьба с заболеваниями вызванными изменениями климата,
4.
эффективное реагирование на угрозы общественному здравоохранению,
5.
научно-исследователькая деятельность центра,
6.
информированность населения и разработка электронных информационных систем
7.
программа иммунизации.
"Сейчас пришло время анализировать, какие основные вызовы стояли перед сферой здравоохранения и какие места остаются слабыми", - сказал Гамкрелидзе.
Ковид-регуляции в Грузии: какие изменения вступят в силу с 1 декабря>>
По его словам, он всегда был и остается критичным в отношении работы Центра.
"К сожалению, эта пандемия еще долго не закончится, у нее будут серьезные постковидные синдромы и влияние на различные органы, возникнет необходимость в серьезных реабилитационных работах, на это понадобятся большие финансовые ресурсы со стороны здравоохранения", - сказал Гамкрелидзе.
Как пояснили эпидемиолог, после распространения нового вида коронавируса был увеличен лабораторный потенциал Грузии, начато управление лабораторной диагностикой, начаты кампании по повышению осведомленности общественности.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. С начала пандемии в стране зафиксировано 826 714 случаев заболевания коронавирусом, за это же время вылечились 768 559, скончались 11 736. На данный момент в Грузии 46 393 активных случая заболевания, из них 6 523 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 670 пациента тяжелое, из них 377 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
"Если в прошлом году 60% всех лабораторных исследований проводились в нашей лаборатории, то сегодня показатель снизился до 20%. Всего по стране действует уже до 50 лабораторий и в день проводятся более 50 тысяч исследований", - сказал Гамкрелидзе.
По его словам, особое внимание было уделено процессу вакцинации и информационной кампании, при этом он отметил, что информированность населения об иммунизации должна улучшиться.
"Мы должны ездить по регионам, по селам и разъяснять населению о пользе вакцинации", - сказал Гамкрелидзе.
Доля инфицированных коронавирусом в общем числе протестированных, по данным на 24 ноября, составляет 8.17%, за две недели – 9.06%, за семь дней – 9.06%. По официальным данным, двумя дозами привито 34,5% взрослого населения страны.
Кроме того, в период ковид-пандемии особое внимание было уделено дистанционному обучению, разработке учебных программ на основе международных источников и тренингам.
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