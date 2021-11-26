https://sputnik-georgia.ru/20211126/kak-natsionalnyy-tsentr-po-kontrolyu-zabolevaniy-upravlyal-kovid-pandemiey---otchet-262379605.html

Как Национальный центр по контролю заболеваний управлял ковид-пандемией - отчет

Как Национальный центр по контролю заболеваний управлял ковид-пандемией - отчет

Пандемия еще долго не закончится, у нее будут серьезные постковидные синдромы и влияние на различные органы, заявил эпидемиолог 26.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-26T07:01+0400

2021-11-26T07:01+0400

2021-11-26T07:01+0400

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амиран гамкрелидзе

центр по контролю заболеваний и общественного здоровья

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Национальный центр по контролю заболеваемости и общественного здоровья Грузии представил двухгодичный отчет о работе в период ковид-пандемии.Глава Центра Амиран Гамкрелидзе выделил семь приоритетных направлений центра за этот период:"Сейчас пришло время анализировать, какие основные вызовы стояли перед сферой здравоохранения и какие места остаются слабыми", - сказал Гамкрелидзе.Ковид-регуляции в Грузии: какие изменения вступят в силу с 1 декабря>>По его словам, он всегда был и остается критичным в отношении работы Центра.Как пояснили эпидемиолог, после распространения нового вида коронавируса был увеличен лабораторный потенциал Грузии, начато управление лабораторной диагностикой, начаты кампании по повышению осведомленности общественности."Если в прошлом году 60% всех лабораторных исследований проводились в нашей лаборатории, то сегодня показатель снизился до 20%. Всего по стране действует уже до 50 лабораторий и в день проводятся более 50 тысяч исследований", - сказал Гамкрелидзе.По его словам, особое внимание было уделено процессу вакцинации и информационной кампании, при этом он отметил, что информированность населения об иммунизации должна улучшиться."Мы должны ездить по регионам, по селам и разъяснять населению о пользе вакцинации", - сказал Гамкрелидзе.Кроме того, в период ковид-пандемии особое внимание было уделено дистанционному обучению, разработке учебных программ на основе международных источников и тренингам.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, центр по контролю заболеваний и общественного здоровья, коронавирус covid-19