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Движение автотранспорта в центре Тбилиси будет частично ограничено

Движение автотранспорта в центре Тбилиси будет частично ограничено

В течение двух дней движение будет перекрыто из-за восстановительных работ на поврежденной водопроводной магистрали 26.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-26T19:28+0400

2021-11-26T19:28+0400

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Движение автотранспорта на пересечении улиц Чонкадзе и Мтацминда будет ограничено на протяжении двух дней – 27 и 28 ноября, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.По информации ведомства, в эти дни будут проходить восстановительные работы поврежденной водопроводной трубы.В указанный период ограничение коснется транспортных средств, движущихся с улицы Чонкадзе на улицы Мтацминда и Какабадзе. С улицы Чонкадзе можно будет двигаться по улицам Читадзе, Ингороква, Котетишвили и Бесика.Для транспортных средств, движущихся с улиц Какабадзе и Мтацминда, движение будет свободным. В ходе ремонтных работ общественный транспорт будет ездить по тому же маршруту.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211126/desyatki-tysyach-zhiteley-tbilisi-ostanutsya-bez-vody-na-sutki-262396158.html

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