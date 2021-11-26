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Движение автотранспорта в центре Тбилиси будет частично ограничено
Движение автотранспорта в центре Тбилиси будет частично ограничено
В течение двух дней движение будет перекрыто из-за восстановительных работ на поврежденной водопроводной магистрали 26.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-26T19:28+0400
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Движение автотранспорта на пересечении улиц Чонкадзе и Мтацминда будет ограничено на протяжении двух дней – 27 и 28 ноября, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.По информации ведомства, в эти дни будут проходить восстановительные работы поврежденной водопроводной трубы.В указанный период ограничение коснется транспортных средств, движущихся с улицы Чонкадзе на улицы Мтацминда и Какабадзе. С улицы Чонкадзе можно будет двигаться по улицам Читадзе, Ингороква, Котетишвили и Бесика.Для транспортных средств, движущихся с улиц Какабадзе и Мтацминда, движение будет свободным. В ходе ремонтных работ общественный транспорт будет ездить по тому же маршруту.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, тбилиси

Движение автотранспорта в центре Тбилиси будет частично ограничено

19:28 26.11.2021
© Sputnik / Alexander ImedashviliРабочие чинят улицу в районе Сололаки. В Грузии введен режим ЧП из-за коронавируса
Рабочие чинят улицу в районе Сололаки. В Грузии введен режим ЧП из-за коронавируса - Sputnik Грузия, 1920, 26.11.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В течение двух дней движение будет перекрыто из-за восстановительных работ на поврежденной водопроводной магистрали
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Движение автотранспорта на пересечении улиц Чонкадзе и Мтацминда будет ограничено на протяжении двух дней – 27 и 28 ноября, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.
По информации ведомства, в эти дни будут проходить восстановительные работы поврежденной водопроводной трубы.
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В указанный период ограничение коснется транспортных средств, движущихся с улицы Чонкадзе на улицы Мтацминда и Какабадзе. С улицы Чонкадзе можно будет двигаться по улицам Читадзе, Ингороква, Котетишвили и Бесика.
Для транспортных средств, движущихся с улиц Какабадзе и Мтацминда, движение будет свободным. В ходе ремонтных работ общественный транспорт будет ездить по тому же маршруту.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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