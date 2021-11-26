https://sputnik-georgia.ru/20211126/eksklyuziv-v-seti-poyavilsya-klip-pevitsy-tamary-kutidze-s-bregvadze-i-kikabidze--262388055.html
Эксклюзив: в Сети появился клип певицы Тамары Кутидзе с Брегвадзе и Кикабидзе
Эксклюзив: в Сети появился клип певицы Тамары Кутидзе с Брегвадзе и Кикабидзе
Певица отметила, что для нее стало большой честью участие в ее клипе таких легендарных артистов, как Брегвадзе и Кикабидзе 26.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-26T13:00+0400
2021-11-26T13:00+0400
2021-11-26T13:00+0400
культура
новости
грузия
песня "тбилисо"
нани брегвадзе
вахтанг кикабидзе
тамара кутидзе
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ТБИЛИСИ, 26 ноя - Sputnik. В Сети появился клип певицы Тамары Кутидзе на песню "Тбилисо", где также снялись легендарные грузинские артисты – Вахтанг Кикабидзе и Нани Брегвадзе.Sputnik Грузия эксклюзивно представляет читателям клип, который снимался в столице, в Старом городе Тбилиси. Тамара Кутидзе исполняет песню на грузинском и русском языках, а Брегвадзе и Кикабидзе слушают ее, наслаждаясь композицией.В интервью Sputnik Грузия Кутидзе отмечала, что для нее стало большой честью участие в клипе Брегвадзе и Кикабидзе."Это было каким-то невероятным чудом. Знакомство с такими легендарными людьми привело меня в шоковое состояние, ведь я выросла на песнях Нани Брегвадзе. Она для меня пример обаяния, творчества, красоты, любви", - сказала певица.Стоит отметить, что Вахтанг Кикабидзе также снялся в клипе Кутидзе на песню "Причалы", где сыграл отца певицы.В свой приезд на родину Тамар Кутидзе также сняла клипы на композиции "Это вредно" и "На краю земли". По собственному признанию, девушка осталась довольна плодотворной работой в Грузии: по ее словам, это сотрудничество принесло всем только удовольствие.Музыкой Кутидзе серьезно занимается уже более двадцати лет. Но именно в 2021 году певица обрела большую популярность благодаря своей песне "Докурю и брошу". Клип на эту композицию сегодня имеет в YouTube более 6,5 миллиона просмотров.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, новости, грузия, песня "тбилисо", нани брегвадзе, вахтанг кикабидзе, тамара кутидзе
Эксклюзив: в Сети появился клип певицы Тамары Кутидзе с Брегвадзе и Кикабидзе
Певица отметила, что для нее стало большой честью участие в ее клипе таких легендарных артистов, как Брегвадзе и Кикабидзе
ТБИЛИСИ, 26 ноя - Sputnik. В Сети появился клип певицы Тамары Кутидзе на песню "Тбилисо", где также снялись легендарные грузинские артисты – Вахтанг Кикабидзе и Нани Брегвадзе.
Sputnik Грузия
эксклюзивно представляет читателям клип, который снимался в столице, в Старом городе Тбилиси. Тамара Кутидзе исполняет песню на грузинском и русском языках, а Брегвадзе и Кикабидзе слушают ее, наслаждаясь композицией.
В интервью
Sputnik Грузия Кутидзе отмечала, что для нее стало большой честью участие в клипе Брегвадзе и Кикабидзе.
"Это было каким-то невероятным чудом. Знакомство с такими легендарными людьми привело меня в шоковое состояние, ведь я выросла на песнях Нани Брегвадзе. Она для меня пример обаяния, творчества, красоты, любви", - сказала певица.
Стоит отметить, что Вахтанг Кикабидзе также снялся в клипе Кутидзе на песню "Причалы", где сыграл отца певицы.
В свой приезд на родину Тамар Кутидзе также сняла клипы на композиции "Это вредно" и "На краю земли". По собственному признанию, девушка осталась довольна плодотворной работой в Грузии: по ее словам, это сотрудничество принесло всем только удовольствие.
Музыкой Кутидзе серьезно занимается уже более двадцати лет. Но именно в 2021 году певица обрела большую популярность благодаря своей песне "Докурю и брошу". Клип на эту композицию сегодня имеет в YouTube более 6,5 миллиона просмотров.