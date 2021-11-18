https://sputnik-georgia.ru/20211118/soskuchilas-po-rodine-pevitsa-tamara-kutidze-snyala-klipy-s-kikabidze-i-bregvadze-262155150.html

"Соскучилась по родине": певица Тамара Кутидзе сняла клипы с Кикабидзе и Брегвадзе

"Соскучилась по родине": певица Тамара Кутидзе сняла клипы с Кикабидзе и Брегвадзе

Участница российского проекта "Голос" приехала на родину снять несколько клипов с грузинскими звездами 18.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-18T12:01+0400

2021-11-18T12:01+0400

2021-11-18T12:01+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

культура

россия

новости

грузия

интервью

шоу "голос"

нани брегвадзе

вахтанг кикабидзе

грузинский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/11/262151499_0:682:2048:1834_1920x0_80_0_0_e9f6a2f23604ec58b64751b8afd08b74.jpg

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Певица Тамара Кутидзе сняла в Грузии два музыкальных видеоклипа с участием легендарных исполнителей – Вахтанга Кикабидзе и Нани Брегвадзе."Выстрелившая" песня и любовь к Грузии: певица Тамара Кутидзе о карьере и жизни на родине >>>Культовые артисты снялись в видео на песню Кутидзе "Тбилисо" и "Причалы". Съемки клипа на кавер "Тбилисо" проходили в Старом городе. Кстати, в видеоклипе на песню "Причалы" Кикабидзе сыграл роль отца Тамар. "Одна из причин, почему я решила снимать клипы именно в Грузии, это то, что я очень соскучилась по своей родине, по народу, по невероятной красоте, - сказала в интервью Sputnik Грузия Тамара Кутидзе. - Места, что есть в Грузии, их нет нигде в мире, больше нигде нигде нет такого колорита, как здесь. И тут я заряжаюсь позитивной, сильной энергией. Это дает возможность творить, совершенствоваться, передавать эмоции в песне, которые необходимы для того, чтобы получилась некая история".Участие в клипах Нани Брегвадзе и Вахтанга Кикабидзе стало для певицы большой радостью, отмечает Тамара."Это было каким-то невероятным чудом. Знакомство с такими легендарными людьми привело меня в такое шоковое состояние, ведь я выросла на песнях Нани Брегвадзе. Она для меня пример обаяния, творчества, красоты, любви", - говорит Кутидзе.Что касается Вахтанга Кикабидзе, то работа выдающегося артиста, по словам Кутидзе, привела ее в восторг - Буба поразил молодую исполнительницу своим мастерством и умением вживаться в образ."У нас в клипе будет момент, когда Вахтанг Кикабидзе будто сидит на концерте и смотрит, как я пою. И этот взгляд, улыбка, профессионализм - он за несколько секунд показал такую игру, что у меня потекли слезы. Я не могла сдержать эмоций", - вспоминает Тамара.В свой приезд на родину Тамар Кутидзе также сняла клипы на композиции "Это вредно" и "На краю земли". По собственному признанию, девушка осталась довольна плодотворной работой в Грузии: по ее словам, это сотрудничество принесло всем только удовольствие.Музыкой Кутидзе серьезно занимается уже более двадцати лет. Но именно в 2021 году певица обрела большую популярность благодаря своей песне "Докурю и брошу". Клип на эту композицию сегодня имеет в YouTube более 6,5 миллиона просмотров.В настоящее время Тамара Кутидзе - участница десятого сезона российского вокального проекта "Голос". За победу певица борется в команде Леонида Агутина. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, россия, новости, грузия, интервью, шоу "голос", нани брегвадзе, вахтанг кикабидзе, грузинский шоу-бизнес, российский шоу-бизнес, тамара кутидзе