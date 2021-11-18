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https://sputnik-georgia.ru/20211118/soskuchilas-po-rodine-pevitsa-tamara-kutidze-snyala-klipy-s-kikabidze-i-bregvadze-262155150.html
"Соскучилась по родине": певица Тамара Кутидзе сняла клипы с Кикабидзе и Брегвадзе
"Соскучилась по родине": певица Тамара Кутидзе сняла клипы с Кикабидзе и Брегвадзе
Участница российского проекта "Голос" приехала на родину снять несколько клипов с грузинскими звездами 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T12:01+0400
2021-11-18T12:01+0400
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Певица Тамара Кутидзе сняла в Грузии два музыкальных видеоклипа с участием легендарных исполнителей – Вахтанга Кикабидзе и Нани Брегвадзе."Выстрелившая" песня и любовь к Грузии: певица Тамара Кутидзе о карьере и жизни на родине &gt;&gt;&gt;Культовые артисты снялись в видео на песню Кутидзе "Тбилисо" и "Причалы". Съемки клипа на кавер "Тбилисо" проходили в Старом городе. Кстати, в видеоклипе на песню "Причалы" Кикабидзе сыграл роль отца Тамар. "Одна из причин, почему я решила снимать клипы именно в Грузии, это то, что я очень соскучилась по своей родине, по народу, по невероятной красоте, - сказала в интервью Sputnik Грузия Тамара Кутидзе. - Места, что есть в Грузии, их нет нигде в мире, больше нигде нигде нет такого колорита, как здесь. И тут я заряжаюсь позитивной, сильной энергией. Это дает возможность творить, совершенствоваться, передавать эмоции в песне, которые необходимы для того, чтобы получилась некая история".Участие в клипах Нани Брегвадзе и Вахтанга Кикабидзе стало для певицы большой радостью, отмечает Тамара."Это было каким-то невероятным чудом. Знакомство с такими легендарными людьми привело меня в такое шоковое состояние, ведь я выросла на песнях Нани Брегвадзе. Она для меня пример обаяния, творчества, красоты, любви", - говорит Кутидзе.Что касается Вахтанга Кикабидзе, то работа выдающегося артиста, по словам Кутидзе, привела ее в восторг - Буба поразил молодую исполнительницу своим мастерством и умением вживаться в образ."У нас в клипе будет момент, когда Вахтанг Кикабидзе будто сидит на концерте и смотрит, как я пою. И этот взгляд, улыбка, профессионализм - он за несколько секунд показал такую игру, что у меня потекли слезы. Я не могла сдержать эмоций", - вспоминает Тамара.В свой приезд на родину Тамар Кутидзе также сняла клипы на композиции "Это вредно" и "На краю земли". По собственному признанию, девушка осталась довольна плодотворной работой в Грузии: по ее словам, это сотрудничество принесло всем только удовольствие.Музыкой Кутидзе серьезно занимается уже более двадцати лет. Но именно в 2021 году певица обрела большую популярность благодаря своей песне "Докурю и брошу". Клип на эту композицию сегодня имеет в YouTube более 6,5 миллиона просмотров.В настоящее время Тамара Кутидзе - участница десятого сезона российского вокального проекта "Голос". За победу певица борется в команде Леонида Агутина. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, россия, новости, грузия, интервью, шоу "голос", нани брегвадзе, вахтанг кикабидзе, грузинский шоу-бизнес, российский шоу-бизнес, тамара кутидзе

"Соскучилась по родине": певица Тамара Кутидзе сняла клипы с Кикабидзе и Брегвадзе

12:01 18.11.2021
© photo: courtesy of Valerya MasalevichСъемки клипов Тамары Кутидзе в Грузии
Съемки клипов Тамары Кутидзе в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
© photo: courtesy of Valerya Masalevich
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Участница российского проекта "Голос" приехала на родину снять несколько клипов с грузинскими звездами
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Певица Тамара Кутидзе сняла в Грузии два музыкальных видеоклипа с участием легендарных исполнителей – Вахтанга Кикабидзе и Нани Брегвадзе.
"Выстрелившая" песня и любовь к Грузии: певица Тамара Кутидзе о карьере и жизни на родине >>>
Культовые артисты снялись в видео на песню Кутидзе "Тбилисо" и "Причалы". Съемки клипа на кавер "Тбилисо" проходили в Старом городе. Кстати, в видеоклипе на песню "Причалы" Кикабидзе сыграл роль отца Тамар.
© photo: courtesy of Valerya MasalevichСъемки клипов Тамары Кутидзе в Грузии с участием Нани Брегвадзе и Вахтанга Кикабидзе
Съемки клипов Тамары Кутидзе в Грузии с участием Нани Брегвадзе и Вахтанга Кикабидзе - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2021
Съемки клипов Тамары Кутидзе в Грузии с участием Нани Брегвадзе и Вахтанга Кикабидзе
© photo: courtesy of Valerya Masalevich
"Одна из причин, почему я решила снимать клипы именно в Грузии, это то, что я очень соскучилась по своей родине, по народу, по невероятной красоте, - сказала в интервью Sputnik Грузия Тамара Кутидзе. - Места, что есть в Грузии, их нет нигде в мире, больше нигде нигде нет такого колорита, как здесь. И тут я заряжаюсь позитивной, сильной энергией. Это дает возможность творить, совершенствоваться, передавать эмоции в песне, которые необходимы для того, чтобы получилась некая история".
© photo: courtesy of Valerya MasalevichСъемки клипов Тамары Кутидзе в Грузии
Съемки клипов Тамары Кутидзе в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2021
Съемки клипов Тамары Кутидзе в Грузии
© photo: courtesy of Valerya Masalevich
Участие в клипах Нани Брегвадзе и Вахтанга Кикабидзе стало для певицы большой радостью, отмечает Тамара.
"Это было каким-то невероятным чудом. Знакомство с такими легендарными людьми привело меня в такое шоковое состояние, ведь я выросла на песнях Нани Брегвадзе. Она для меня пример обаяния, творчества, красоты, любви", - говорит Кутидзе.
© photo: courtesy of Valerya MasalevichСъемки клипов Тамары Кутидзе в Грузии с участием Нани Брегвадзе и Вахтанга Кикабидзе
Съемки клипов Тамары Кутидзе в Грузии с участием Нани Брегвадзе и Вахтанга Кикабидзе - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2021
Съемки клипов Тамары Кутидзе в Грузии с участием Нани Брегвадзе и Вахтанга Кикабидзе
© photo: courtesy of Valerya Masalevich
Что касается Вахтанга Кикабидзе, то работа выдающегося артиста, по словам Кутидзе, привела ее в восторг - Буба поразил молодую исполнительницу своим мастерством и умением вживаться в образ.
"У нас в клипе будет момент, когда Вахтанг Кикабидзе будто сидит на концерте и смотрит, как я пою. И этот взгляд, улыбка, профессионализм - он за несколько секунд показал такую игру, что у меня потекли слезы. Я не могла сдержать эмоций", - вспоминает Тамара.
© courtesy of Valerya MasalevichСъемки клипов Тамары Кутидзе в Грузии
Съемки клипов Тамары Кутидзе в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2021
Съемки клипов Тамары Кутидзе в Грузии
© courtesy of Valerya Masalevich
В свой приезд на родину Тамар Кутидзе также сняла клипы на композиции "Это вредно" и "На краю земли". По собственному признанию, девушка осталась довольна плодотворной работой в Грузии: по ее словам, это сотрудничество принесло всем только удовольствие.
"Мы нисколько не устали, а только получали удовольствие от съемок, гуляли по Тбилиси, ели вкусную еду, радовались и получили много положительных эмоций. Я благодарна всем, кто принимал в этом участие", - сказала Кутидзе.
Музыкой Кутидзе серьезно занимается уже более двадцати лет. Но именно в 2021 году певица обрела большую популярность благодаря своей песне "Докурю и брошу". Клип на эту композицию сегодня имеет в YouTube более 6,5 миллиона просмотров.
В настоящее время Тамара Кутидзе - участница десятого сезона российского вокального проекта "Голос". За победу певица борется в команде Леонида Агутина.
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