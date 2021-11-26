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https://sputnik-georgia.ru/20211126/kakim-budet-simvol-novogo-goda-2022-po-kitayskomu-kalendaryu-znachenie-262392576.html
Каким будет символ Нового года 2022 по китайскому календарю: значение
Каким будет символ Нового года 2022 по китайскому календарю: значение
До Нового года осталось чуть больше месяца, соответственно многих интересует, каким будет символ Нового года 2022 по китайскому календарю 26.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-26T15:16+0400
2021-11-26T15:19+0400
справки
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Каждый год по китайскому зодиакальному календарю имеет своего хозяина - заручившись его покровительством, можно надеяться на благополучие и удачу в новом году.Sputnik Грузия, принимая во внимание интерес читателей, рассказывает, каким будет символ Нового 2022 года по китайскому календарю и о его значении.В Тбилиси уже готовятся к Новому году: как ставили главную елку Грузии - видео&gt;&gt;Каким будет символ Нового годаКаждый год, по китайскому календарю, проходит под покровительством определенного животного - символом нового 2022 года будет Черный (Голубой) Водяной Тигр, который начнет править с 1 февраля.Символ нового года по китайскому календарю - благородный, но вспыльчивый зверь, от которого можно ожидать великих свершений. Агрессию Тигра в 2022-м смягчает водная стихия, делая его более добрым и покладистым.Несмотря на это, символ 2022 года остается своенравным существом, поэтому наступающий год будет полон неожиданностей, преимущественно благоприятных: у людей появится много новых возможностей стать лучше, а амбиции станут самым важным мотивом.Символ года обладает целеустремленным характером - от ранее намеченных планов Тигр отказывается крайне редко, при этом хищник всегда готов к импровизации. Сверхъестественная интуиция помогает ему заранее предугадать исход практически любого дела.Авантюризм и постоянная готовность Тигра к смелым действиям вселяет страх в конкурентов и дает хищнику шанс выйти из любой спорной ситуации победителем.От людей, желающих добиться успеха в период правления Водяного Тигра, символ 2022 года ждет аналогичных качеств и не потерпит промедления и отсутствия реакции, так как результат способны принести только своевременные и хорошо продуманные действия.Символ 2022 года будет благоволить выдержанным и смелым людям, способным контролировать свои эмоции и в то же время готовым в любой момент к решающему броску. Поэтому в 2022 году преуспеют те, кто способен стоять на своем и идти к цели без резких рывков и пауз.Благоприятен год Тигра для тех, кто давно хочет сменить работу, - идеальное время для расширения кругозора и приобретения новых навыков, вплоть до смены привычного рода деятельности.Символ 2022 года ценит интеллектуальность и неординарность мышления - Тигр дарует креативным личностям множество шансов превратить начинания в свершившуюся мечту и достичь финансового благополучия. Но нужно помнить, что символ 2022 года вознаградит только добросовестный и честный труд.Год будет благоприятен для творчества и искусства – соответственно 2022 год идеально подойдет для тех, кто давно хочет начать писать роман, записаться на курсы рисования или заняться другими видами творчества.Предстоящий год будет удачным и для тех, кто решит сменить место жительства.Благоволит символ предстоящего года и тем, кто мечтает путешествовать и желает узнавать, как живут люди в других странах. Так что смело планируйте самые экзотические поездки и покупайте билеты.В год Водяного Тигра многие смогут отыскать истинную любовь. Для символа 2022 года крепость семейных уз имеет огромное значение и идеально подходит для создания семьи.Материал подготовлен на основе открытых материаловПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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справки

Каким будет символ Нового года 2022 по китайскому календарю: значение

15:16 26.11.2021 (обновлено: 15:19 26.11.2021)
тигр
тигр - Sputnik Грузия, 1920, 26.11.2021
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До Нового года осталось чуть больше месяца, соответственно многих интересует, каким будет символ Нового года 2022 по китайскому календарю
Каждый год по китайскому зодиакальному календарю имеет своего хозяина - заручившись его покровительством, можно надеяться на благополучие и удачу в новом году.
Sputnik Грузия, принимая во внимание интерес читателей, рассказывает, каким будет символ Нового 2022 года по китайскому календарю и о его значении.
В Тбилиси уже готовятся к Новому году: как ставили главную елку Грузии - видео>>

Каким будет символ Нового года

Каждый год, по китайскому календарю, проходит под покровительством определенного животного - символом нового 2022 года будет Черный (Голубой) Водяной Тигр, который начнет править с 1 февраля.
Символ нового года по китайскому календарю - благородный, но вспыльчивый зверь, от которого можно ожидать великих свершений. Агрессию Тигра в 2022-м смягчает водная стихия, делая его более добрым и покладистым.
Несмотря на это, символ 2022 года остается своенравным существом, поэтому наступающий год будет полон неожиданностей, преимущественно благоприятных: у людей появится много новых возможностей стать лучше, а амбиции станут самым важным мотивом.
Чичилаки - Sputnik Грузия, 1920, 04.01.2021
Тест: что вы знаете о новогодних традициях Грузии?
4 января, 17:01
Символ года обладает целеустремленным характером - от ранее намеченных планов Тигр отказывается крайне редко, при этом хищник всегда готов к импровизации. Сверхъестественная интуиция помогает ему заранее предугадать исход практически любого дела.
Авантюризм и постоянная готовность Тигра к смелым действиям вселяет страх в конкурентов и дает хищнику шанс выйти из любой спорной ситуации победителем.
От людей, желающих добиться успеха в период правления Водяного Тигра, символ 2022 года ждет аналогичных качеств и не потерпит промедления и отсутствия реакции, так как результат способны принести только своевременные и хорошо продуманные действия.
Символ 2022 года будет благоволить выдержанным и смелым людям, способным контролировать свои эмоции и в то же время готовым в любой момент к решающему броску. Поэтому в 2022 году преуспеют те, кто способен стоять на своем и идти к цели без резких рывков и пауз.
Благоприятен год Тигра для тех, кто давно хочет сменить работу, - идеальное время для расширения кругозора и приобретения новых навыков, вплоть до смены привычного рода деятельности.
Новогодние традиции в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 25.12.2018
Новогодние традиции в Грузии
25 декабря 2018, 14:52
Символ 2022 года ценит интеллектуальность и неординарность мышления - Тигр дарует креативным личностям множество шансов превратить начинания в свершившуюся мечту и достичь финансового благополучия. Но нужно помнить, что символ 2022 года вознаградит только добросовестный и честный труд.
Год будет благоприятен для творчества и искусства – соответственно 2022 год идеально подойдет для тех, кто давно хочет начать писать роман, записаться на курсы рисования или заняться другими видами творчества.
Предстоящий год будет удачным и для тех, кто решит сменить место жительства.
Благоволит символ предстоящего года и тем, кто мечтает путешествовать и желает узнавать, как живут люди в других странах. Так что смело планируйте самые экзотические поездки и покупайте билеты.
В год Водяного Тигра многие смогут отыскать истинную любовь. Для символа 2022 года крепость семейных уз имеет огромное значение и идеально подходит для создания семьи.
Материал подготовлен на основе открытых материалов
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