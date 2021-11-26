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Когда заработает энергетическая биржа в Грузии
Когда заработает энергетическая биржа в Грузии
Внедрением ежедневных торгов биржа займется с помощью программного обеспечения консультационной компании Nord Pool Consulting 26.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-26T18:21+0400
2021-11-26T18:21+0400
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государственная электросистема грузии
энергетика грузии
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. По решению правительства Грузии, Энергетическая биржа будет запущена не 1 января, а 1 марта 2022 года.Соответствующие поправки внесены в постановление правительства "Об утверждении модели концепции рынка электроэнергии" от 16 апреля 2020 года. Это уже второй по счету перенос даты запуска рынка электроэнергии. Предполагалось, что биржа заработает с 1 июля текущего года, однако участники рынка не были готовы к почасовым торгам.Первая Энергетическая биржа в Грузии основана в 2019 году. Ею управляют "Государственная электросистема Грузии" и "Коммерческий оператор электроэнергетической системы", которые владеют по 50% долей в организации.Внедрением ежедневных торгов биржа займется с помощью программного обеспечения консультационной компании Nord Pool Consulting.Внедрение свободных, конкурентоспособных и часовых энергетических рынков является частью той реформы, которую Грузия должна осуществить в рамках условий объединения в энергетическом содружестве.С помощью проекта энергетического рынка станет возможно привлечь больше инвестиции в энергетической отрасли. Более того, процесс формирования цен на электроэнергию станет более прозрачным, будет внедрена европейская модель, что является важным фактором для энергетической устойчивости Грузии.Потребление электроэнергии в Грузии растет из года в год. Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет местного правительства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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экономика, новости, грузия, государственная электросистема грузии, энергетика грузии

Когда заработает энергетическая биржа в Грузии

18:21 26.11.2021
© Sputnik / Alexander ImedashviliВысоковольтная линия электропередач ЛЭП
Высоковольтная линия электропередач ЛЭП - Sputnik Грузия, 1920, 26.11.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Внедрением ежедневных торгов биржа займется с помощью программного обеспечения консультационной компании Nord Pool Consulting
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. По решению правительства Грузии, Энергетическая биржа будет запущена не 1 января, а 1 марта 2022 года.
Соответствующие поправки внесены в постановление правительства "Об утверждении модели концепции рынка электроэнергии" от 16 апреля 2020 года.
Это уже второй по счету перенос даты запуска рынка электроэнергии. Предполагалось, что биржа заработает с 1 июля текущего года, однако участники рынка не были готовы к почасовым торгам.
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Первая Энергетическая биржа в Грузии основана в 2019 году. Ею управляют "Государственная электросистема Грузии" и "Коммерческий оператор электроэнергетической системы", которые владеют по 50% долей в организации.
Внедрением ежедневных торгов биржа займется с помощью программного обеспечения консультационной компании Nord Pool Consulting.
Внедрение свободных, конкурентоспособных и часовых энергетических рынков является частью той реформы, которую Грузия должна осуществить в рамках условий объединения в энергетическом содружестве.
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С помощью проекта энергетического рынка станет возможно привлечь больше инвестиции в энергетической отрасли. Более того, процесс формирования цен на электроэнергию станет более прозрачным, будет внедрена европейская модель, что является важным фактором для энергетической устойчивости Грузии.
Потребление электроэнергии в Грузии растет из года в год. Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет местного правительства.
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