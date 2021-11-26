https://sputnik-georgia.ru/20211126/nazvana-data-provedeniya-finala-kubka-gruzii-po-futbolu-262398297.html

Названа дата проведения финала Кубка Грузии по футболу

Названа дата проведения финала Кубка Грузии по футболу

Трофей имени Давида Кипиани между собой разыграют "Самгурали" из Цхалтубо и тбилисский "Сабуртало" 26.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Финал Кубка Грузии по футболу состоится 8 декабря в Кутаиси на стадионе имени Рамаза Шенгелия, говорится в сообщении Федерации футбола Грузии. Встреча начнется в 17:00 по местному времени.Трофей имени Давида Кипиани между собой разыграют "Самгурали" из Цхалтубо и тбилисский "Сабуртало"."Самгурали" - дебютант Национальной лиги чемпионата Грузии, но в финале Кубка страны клуб сыграет уже в третий раз и второй раз подряд. В прошлом году команда из Цхалтубо встречалась в финале с "Гагра" и уступила в серии пенальти.Примечательно, что и первый свой финал в 1999 году "Самгурали" проиграл в серии послематчевых пенальти.Что касается "Сабуртало", то столичный клуб во второй раз в своей истории сыграет в финале Кубка Грузии. В 2019 году "Сабуртало" в решающем матче обыграл тбилисский "Локомотив" со счетом 3:1.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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