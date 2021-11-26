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Названа дата проведения финала Кубка Грузии по футболу
Названа дата проведения финала Кубка Грузии по футболу
Трофей имени Давида Кипиани между собой разыграют "Самгурали" из Цхалтубо и тбилисский "Сабуртало" 26.11.2021, Sputnik Грузия
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2021-11-26T17:27+0400
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ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Финал Кубка Грузии по футболу состоится 8 декабря в Кутаиси на стадионе имени Рамаза Шенгелия, говорится в сообщении Федерации футбола Грузии. Встреча начнется в 17:00 по местному времени.Трофей имени Давида Кипиани между собой разыграют "Самгурали" из Цхалтубо и тбилисский "Сабуртало"."Самгурали" - дебютант Национальной лиги чемпионата Грузии, но в финале Кубка страны клуб сыграет уже в третий раз и второй раз подряд. В прошлом году команда из Цхалтубо встречалась в финале с "Гагра" и уступила в серии пенальти.Примечательно, что и первый свой финал в 1999 году "Самгурали" проиграл в серии послематчевых пенальти.Что касается "Сабуртало", то столичный клуб во второй раз в своей истории сыграет в финале Кубка Грузии. В 2019 году "Сабуртало" в решающем матче обыграл тбилисский "Локомотив" со счетом 3:1.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, футбол, кубок грузии

Названа дата проведения финала Кубка Грузии по футболу

17:27 26.11.2021
© photo: FC Dila Gori / FB Футбол. "Сабуртало" (Тбилиси) – "Дила" (Гори)
Футбол. Сабуртало (Тбилиси) – Дила (Гори) - Sputnik Грузия, 1920, 26.11.2021
© photo: FC Dila Gori / FB
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Трофей имени Давида Кипиани между собой разыграют "Самгурали" из Цхалтубо и тбилисский "Сабуртало"
ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Финал Кубка Грузии по футболу состоится 8 декабря в Кутаиси на стадионе имени Рамаза Шенгелия, говорится в сообщении Федерации футбола Грузии. Встреча начнется в 17:00 по местному времени.
Трофей имени Давида Кипиани между собой разыграют "Самгурали" из Цхалтубо и тбилисский "Сабуртало".
Чемпионат Грузии по футболу. Динамо Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 21.11.2021
"Динамо" Батуми без пяти минут чемпион Грузии по футболу
21 ноября, 18:58
"Самгурали" - дебютант Национальной лиги чемпионата Грузии, но в финале Кубка страны клуб сыграет уже в третий раз и второй раз подряд. В прошлом году команда из Цхалтубо встречалась в финале с "Гагра" и уступила в серии пенальти.
Примечательно, что и первый свой финал в 1999 году "Самгурали" проиграл в серии послематчевых пенальти.
Что касается "Сабуртало", то столичный клуб во второй раз в своей истории сыграет в финале Кубка Грузии. В 2019 году "Сабуртало" в решающем матче обыграл тбилисский "Локомотив" со счетом 3:1.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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