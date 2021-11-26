Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211126/novyy-shtamm-covid-19-voz-sozyvaet-vstrechu-strany-ogranichivayut-aviasoobschenie-s-afrikoy-262384554.html
Новый штамм COVID-19: ВОЗ созывает встречу, страны ограничивают авиасообщение с Африкой
Новый штамм COVID-19: ВОЗ созывает встречу, страны ограничивают авиасообщение с Африкой
Новый штамм коронавируса содержит спайковый белок, который сильно отличается от исходного штамма COVID-19 и имеет вдвое больше мутаций, чем у дельта-варианта... 26.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-26T11:46+0400
2021-11-26T11:46+0400
новости
в мире
всемирная организация здравоохранения
африка
наука
зимбабве
юар
сингапур
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/01/260069593_0:203:3072:1931_1920x0_80_0_0_61146d9a58aefec134476c55bd756e0f.jpg
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Новый штамм коронавируса в Африке вызвал переполох – ряд стран ограничивают авиасообщение с местными странами, а Всемирная организация здравоохранения созывает чрезвычайную встречу для его обсуждения.Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из них указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам – штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая.Потенциально быстро распространяющийся штамм COVID-19 уже в пятницу обсудят эксперты ВОЗ, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Они обсудят, следует ли считать этот вариант "вызывающим беспокойство" или "вызывающим интерес".В то же время директор центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тулио де Оливейра сообщил газете, что около 90% процентов новых случаев заболевания в провинции ЮАР Гаутенг, которая включает Йоханнесбург, были вызваны новым вариантом.Некоторые страны после сообщений о появлении нового штамма решили ограничить авиасообщение с Африкой.Так, Минздрав Сингапура сообщил, что с 27 ноября страна запретит въезд на свою территорию из семи государств Африки – Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбика, Намибии, ЮАР и Зимбабве.Аналогичные меры против африканских стран, за исключением Мозамбика, вводит и Великобритания. Однако ограничения продлятся пока лишь два дня – с 26 по 28 ноября.Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, в свою очередь, поручил Минздраву страны оценить возможность прекращения авиасообщения с ними. Не исключено, что ограничения введутся немного позже.
https://sputnik-georgia.ru/20211118/262138697.html
африка
зимбабве
юар
сингапур
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/01/260069593_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_ee162267d961eb3b5c7abe0fd5c47dcc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, в мире, всемирная организация здравоохранения, африка, наука, зимбабве, юар, сингапур, коронавирус covid-19

Новый штамм COVID-19: ВОЗ созывает встречу, страны ограничивают авиасообщение с Африкой

11:46 26.11.2021
© AP Photo / Brian IngangaПандемия коронавируса - Кения, Африка
Пандемия коронавируса - Кения, Африка - Sputnik Грузия, 1920, 26.11.2021
© AP Photo / Brian Inganga
Подписаться на
Новый штамм коронавируса содержит спайковый белок, который сильно отличается от исходного штамма COVID-19 и имеет вдвое больше мутаций, чем у дельта-варианта, что может свести на нет имунный ответ после вакцинации или перенесенной болезни
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Новый штамм коронавируса в Африке вызвал переполох – ряд стран ограничивают авиасообщение с местными странами, а Всемирная организация здравоохранения созывает чрезвычайную встречу для его обсуждения.
Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из них указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам – штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая.
Потенциально быстро распространяющийся штамм COVID-19 уже в пятницу обсудят эксперты ВОЗ, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Они обсудят, следует ли считать этот вариант "вызывающим беспокойство" или "вызывающим интерес".
Нейрохирургическая операция в больнице им. Семашко в Симферополе - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
Ученые выяснили, как коронавирус влияет на клетки мозга
18 ноября, 08:41
В то же время директор центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тулио де Оливейра сообщил газете, что около 90% процентов новых случаев заболевания в провинции ЮАР Гаутенг, которая включает Йоханнесбург, были вызваны новым вариантом.
Некоторые страны после сообщений о появлении нового штамма решили ограничить авиасообщение с Африкой.
Так, Минздрав Сингапура сообщил, что с 27 ноября страна запретит въезд на свою территорию из семи государств Африки – Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбика, Намибии, ЮАР и Зимбабве.
Аналогичные меры против африканских стран, за исключением Мозамбика, вводит и Великобритания. Однако ограничения продлятся пока лишь два дня – с 26 по 28 ноября.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, в свою очередь, поручил Минздраву страны оценить возможность прекращения авиасообщения с ними. Не исключено, что ограничения введутся немного позже.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:46Часть дороги в высокогорной Хевсурети стала непроходимой
12:16Бессонница, странные запахи и выпадение волос: симптомы постковида и как с ними бороться
12:01Уикенд по-тбилисски: где развлечься в столице 26-28 ноября?
11:49Крики и стычки - сакребуло Батуми и Зугдиди пытаются принять бюджет 2022 года
11:46Новый штамм COVID-19: ВОЗ созывает встречу, страны ограничивают авиасообщение с Африкой
11:31Консилиум при омбудсмене Грузии оценил состояние здоровья Саакашвили
11:16Перед игрой за сборную Грузии Шенгелия помог ЦСКА победить в Евролиге
10:51Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 534
10:46На дороге в направлении границы Грузии с Турцией действуют ограничения
10:31Тбилисской детской клинике имени Иашвили присвоен "зеленый" статус
10:07Тбилиси примет международный кинофестиваль
09:36Русское оружие: предварительные итоги 2021 года
09:20Курс лари на пятницу – 3,1129 GEL/$1
09:16В Грузии произошло землетрясение
09:01В госбюджет Грузии на 2021 год вносятся изменения: кто получит больше денег
07:32Больше всего мандаринов из Грузии экспортировано в Россию
07:01Как Национальный центр по контролю заболеваний управлял ковид-пандемией - отчет
00:42Взрыв на шахте в Кузбассе унес жизни 52 человек
ВчераБезопасный шопинг на Black Friday: советы Службы госинспектора Грузии
ВчераВерхний Ларс сегодня: на дороге из Грузии в Россию введены ограничения