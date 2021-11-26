https://sputnik-georgia.ru/20211126/novyy-shtamm-covid-19-voz-sozyvaet-vstrechu-strany-ogranichivayut-aviasoobschenie-s-afrikoy-262384554.html

Новый штамм COVID-19: ВОЗ созывает встречу, страны ограничивают авиасообщение с Африкой

Новый штамм COVID-19: ВОЗ созывает встречу, страны ограничивают авиасообщение с Африкой

Новый штамм коронавируса содержит спайковый белок, который сильно отличается от исходного штамма COVID-19 и имеет вдвое больше мутаций, чем у дельта-варианта... 26.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-26T11:46+0400

2021-11-26T11:46+0400

2021-11-26T11:46+0400

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Новый штамм коронавируса в Африке вызвал переполох – ряд стран ограничивают авиасообщение с местными странами, а Всемирная организация здравоохранения созывает чрезвычайную встречу для его обсуждения.Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из них указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам – штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая.Потенциально быстро распространяющийся штамм COVID-19 уже в пятницу обсудят эксперты ВОЗ, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Они обсудят, следует ли считать этот вариант "вызывающим беспокойство" или "вызывающим интерес".В то же время директор центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тулио де Оливейра сообщил газете, что около 90% процентов новых случаев заболевания в провинции ЮАР Гаутенг, которая включает Йоханнесбург, были вызваны новым вариантом.Некоторые страны после сообщений о появлении нового штамма решили ограничить авиасообщение с Африкой.Так, Минздрав Сингапура сообщил, что с 27 ноября страна запретит въезд на свою территорию из семи государств Африки – Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбика, Намибии, ЮАР и Зимбабве.Аналогичные меры против африканских стран, за исключением Мозамбика, вводит и Великобритания. Однако ограничения продлятся пока лишь два дня – с 26 по 28 ноября.Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, в свою очередь, поручил Минздраву страны оценить возможность прекращения авиасообщения с ними. Не исключено, что ограничения введутся немного позже.

https://sputnik-georgia.ru/20211118/262138697.html

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новости, в мире, всемирная организация здравоохранения, африка, наука, зимбабве, юар, сингапур, коронавирус covid-19