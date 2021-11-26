https://sputnik-georgia.ru/20211126/politsiya-skoraya-i-mnogo-shuma---byudzhet-na-2022-god-prinyalo-i-sakrebulo-zugdidi-262393702.html

Полиция, "скорая" и много шума - бюджет на 2022 год приняло и сакребуло Зугдиди

Полиция, "скорая" и много шума - бюджет на 2022 год приняло и сакребуло Зугдиди

Мэр Зугдидского района поздравил население с утверждением бюджета, а оппозицию обвинил в попытке создать кризис в районе 26.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-26T15:31+0400

2021-11-26T15:31+0400

2021-11-26T15:36+0400

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Сакребуло (совещательный орган) Зугдидского района, вслед за Батуми, утвердило проект муниципального бюджета на 2022 год на фоне шумного протеста оппозиции, передает корреспондент Sputnik Грузия из Зугдиди.Документ принял сакребуло старого созыва, который сохранит свои полномочия до проведения первого заседания сакребуло нового созыва 3 декабря. В голосовании принимали участие только депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которые представляют большинство в сакребуло, избранном в 2017 году.Стычки с полицией и едкий запах - как принимали бюджет Батуми на 2022 год>>Оппозиция всячески пыталась помешать проведению заседания и сорвать принятие проекта бюджета. На место вызвали полицию, которая силой выводила протестующих сначала из зала заседаний, а потом из здания. Стычки с охраной сакребуло, а позже с полицией происходили периодически в течение нескольких часов. Оппозиционеры отказались расходиться даже после того, как их вывели на улицу.Одним из наиболее активных протестующих была депутат парламента Грузии Ани Цитлидзе. В ходе одной из стычек с полицией она повредила палец, после чего вызвали "скорую помощь". "Нас выгнали, и полиция в процессе борьбы сломала мне палец", - написала Цитлидзе на своей странице в соцсети Facebook.Позже с принятием главного финансового документа муниципалитета население поздравил мэр Зугдидского района Мамука Цоцория. Бюджет установлен в размере 47,2 миллиона лари.У здания сакребуло все еще мобилизована полиция. За неповиновение требованиям полиции были задержаны два человека. Они пытались сделать протестные надписи перед зданием на асфальте.По итогам последних выборов, из 45 мест в сакребуло Зугдиди у правящей партии "Грузинская мечта" 20 мест. "Нацдвижение" получило 22 мандата, а партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" - три.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, батуми, единое нацдвижение, зугдиди