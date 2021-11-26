https://sputnik-georgia.ru/20211126/byudzhet-batumi-vse-zhe-utverdili--oppozitsiya-prodolzhaet-protest-262388707.html

Стычки с полицией и едкий запах - как принимали бюджет Батуми на 2022 год

Стычки с полицией и едкий запах - как принимали бюджет Батуми на 2022 год

Бюджет Батуми на будущий год утвердил сакребуло прежнего созыва, что и возмутило оппозиционеров 26.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Сакребуло (совещательный орган) Батуми утвердило проект муниципального бюджета на 2022 год на фоне протеста оппозиции, сообщает Sputnik Грузия корреспондент с места событий.Крики и стычки - сакребуло Батуми и Зугдиди пытаются принять бюджет 2022 года>>Главный финансовый документ поддержали 14 депутатов из 25. Бюджет Батуми на будущий год утвердило сакребуло прежнего созыва, избранного в 2017 году. В пока еще действующем совещательном органе большинство мест у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Именно это и стало главной причиной протеста оппозиции, которая получила большинство мест в сакребуло Батуми по итогам выборов 2021 года. Сакребуло нового созыва пока не вступило в свои полномочия. Оппозиционеры с утра делали все возможное, чтобы помешать принятию документа. Заседание в Батуми на некоторое время было прервано из-за едкого запаха - депутат будущего сакребуло от "Единого национального движения" Мирдат Камададзе разлил в помещении какую-то жидкость, заявив, что она не вредная. После того, как из здания вывели протестующих оппозиционеров, эпицентр противостояния переместился на прилегающую территорию. Периодически происходили стычки с полицией, которая не позволяла оппозиционерам и активистам войти в здание. Сообщается о задержании нескольких активистов оппозиции.Ситуация у здания сакребуло остается напряженной. На месте мобилизована полиция. События в Батуми прокомментировал депутат парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта" Алуда Гудушаури."Пусть они прекратят саботаж и вернутся к нормальной политической деятельности. Если у них не осталось ресурса для этого, им придется противостоять закону, а также отвечать перед законом", - заявил Гудушаури журналистам.В будущем составе батумского сакребуло у правящей партии и оппозиции равное количество мест - по 17. Среди оппозиционеров наибольшее количество депутатов у "Национального движения" - 14. У партии экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" - два депутата, а у "Лело для Грузии" - один.Новый бюджетЧто касается бюджета Батуми на 2022 год, то, согласно представленному проекту ассигнования составят более 254 миллионов лари. Новый мэр города Арчил Чиковани, который представлял проект на заседании сакребуло, назвал принятый документ беспрецедентным по своим размерам. Что касается политической части процесса, то, по словам мэра, это был "очередной спектакль" от оппозиции, что "однозначно неприемлемо".Драки и ругань: как в Батуми рассматривали бюджет города на 2022 год>>Ассигнования распределены по следующим приоритетам: развитие инфраструктуры – более 105,6 миллиона лари; уборка города, экология и рекреационная инфраструктура - более 21,9 миллиона лари; образование - более 27,8 миллиона лари; культура, содействие молодежи и спорт – более 12,7 миллиона лари; здравоохранение и социальное обеспечение – более 18,4 миллиона лари; экономическое и урбанистическое развитие города – более 2 миллионов лари; развитие муниципальных сервисов – около 8 миллионов лари.Текущий курс лари по отношению к доллару США 3,1129 GEL/$1.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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