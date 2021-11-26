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Стало известно, когда заработают сакребуло нового созыва в Грузии

Стало известно, когда заработают сакребуло нового созыва в Грузии

Оппозиция получила большинство мест в совещательных органах в Рустави, Батуми, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцху и Сенаки 26.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия назначила первые заседания всех 64 новоизбранных совещательных органов (сакребуло) городов и районов Грузии на 3 декабря.Стычки с полицией и едкий запах - как принимали бюджет Батуми на 2022 год>>"Первые заседания избранных в результате выборов 2 октября 2021 года представительских органов муниципалитетов – сакребуло, на всей территории Грузии будут созваны 3 декабря 2021 года в 12:00", - говорится в распоряжении на сайте ЦИК.Центральная избирательная комиссия подвела итоги выборов 13 ноября.В большинстве новоизбранных сакребуло преимущество вновь у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Исключениям стали сакребуло Рустави, Батуми, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцху и Сенаки.Оппозиция впервые за все время правления "Грузинской мечты" сумела получить большинство депутатских мест в сакребуло. После смены власти в Грузии в 2012 году в Грузии прошли уже третьи местные выборы. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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