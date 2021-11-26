Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211126/v-tbilisi-proydet-vystavka-posvyaschennaya-izvestnomu-turetskomu-poetu-yunusu-emre-262397842.html
В Тбилиси пройдет выставка, посвященная известному турецкому поэту Юнусу Эмре
В Тбилиси пройдет выставка, посвященная известному турецкому поэту Юнусу Эмре
В течение десяти дней гости и жители грузинской столицы смогут увидеть миниатюры о Юнусе Эмре 26.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-26T17:09+0400
2021-11-26T17:16+0400
культура
новости
грузия
тбилиси
выставка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/13/251508706_0:344:2048:1496_1920x0_80_0_0_eb590821bab320463791731ddcb9c7c0.jpg
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Выставка, посвященная известному турецкому Юнусу Эмре, откроется в Музее истории Тбилиси имени Иосеба Гришашвили 30 ноября.На выставке под названием "Миниатюры о Юнусе Эмре" будут представлены 25 работ, вдохновленных стихами великого поэта. Все экспонаты привезены из Турции специально для этой выставки. На мероприятии также будет представлен грузинский перевод книги Юнуса Эмре.Юнус Эмре (1238–1321) был величайшим суфийским поэтом турецкого народа. Его стихи основаны на любви, уважении и толерантности людей.2021 год объявлен ЮНЕСКО годом Юнуса Эмре по случаю 700-летия со дня смерти турецкого поэта.Посетить выставку можно будет в течение десяти дней.Мероприятие организовано институтом имени Юнуса Эмре в Тбилиси и Национальным музеем Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211123/v-tbilisi-prokhodit-vystavka-khudozhnika-syurrealista-esebua-262303714.html
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/13/251508706_0:152:2048:1688_1920x0_80_0_0_d6aa18b85e08557d2024c6612b8ff180.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культура, новости, грузия, тбилиси, выставка

В Тбилиси пройдет выставка, посвященная известному турецкому поэту Юнусу Эмре

17:09 26.11.2021 (обновлено: 17:16 26.11.2021)
© photo: courtesy of Alexandra ObolonkovaРезо Габриадзе. Эскиз, вариант персонажа и силуэты для теневого театра
Резо Габриадзе. Эскиз, вариант персонажа и силуэты для теневого театра - Sputnik Грузия, 1920, 26.11.2021
© photo: courtesy of Alexandra Obolonkova
Подписаться на
В течение десяти дней гости и жители грузинской столицы смогут увидеть миниатюры о Юнусе Эмре
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Выставка, посвященная известному турецкому Юнусу Эмре, откроется в Музее истории Тбилиси имени Иосеба Гришашвили 30 ноября.
На выставке под названием "Миниатюры о Юнусе Эмре" будут представлены 25 работ, вдохновленных стихами великого поэта. Все экспонаты привезены из Турции специально для этой выставки. На мероприятии также будет представлен грузинский перевод книги Юнуса Эмре.
Выставка Лии Швелидзе в MOMA Tbilisi - Sputnik Грузия, 1920, 23.11.2021
В Тбилиси проходит выставка сюрреалиста Эсебуа
23 ноября, 13:47
Юнус Эмре (1238–1321) был величайшим суфийским поэтом турецкого народа. Его стихи основаны на любви, уважении и толерантности людей.
2021 год объявлен ЮНЕСКО годом Юнуса Эмре по случаю 700-летия со дня смерти турецкого поэта.
Посетить выставку можно будет в течение десяти дней.
Мероприятие организовано институтом имени Юнуса Эмре в Тбилиси и Национальным музеем Грузии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:27Названа дата проведения финала Кубка Грузии по футболу
17:09В Тбилиси пройдет выставка, посвященная известному турецкому поэту Юнусу Эмре
16:46Десятки тысяч жителей Тбилиси останутся без воды на сутки
16:16Наркотики через интернет: в Грузии задержали иностранца
16:01"Мы не могли лишить население всех благ" - глава сакребуло Зугдиди о бюджете на 2022 год
15:59Как оппозиция пыталась сорвать заседание сакребуло Батуми - видео
15:45В ближайшие дни в Грузии потеплеет - синоптики обещают до 23 градусов тепла
15:31Полиция, "скорая" и много шума - бюджет на 2022 год приняло и сакребуло Зугдиди
15:01В Грузии сокращается число школ, ушедших на удаленку
14:45В Грузии пресекли несколько фактов контрабанды золота
14:31Стало известно, когда заработают сакребуло нового созыва в Грузии
14:20Во время беспорядков в Батуми и Зугдиди задержаны шесть человек
14:16Как вы восприняли инициативу премьер-министра Грузии закрыть все онлайн-казино?
13:46Афера на полтора миллиона: в Грузии задержаны три человека
13:31Ковид-статистика Грузии: показатель смертности увеличился
13:28Как в Зугдиди полиция задержала протестующих оппозиционеров - видео
13:15Стычки с полицией и едкий запах - как принимали бюджет Батуми на 2022 год
13:00Эксклюзив: в Сети появился клип певицы Тамары Кутидзе с Брегвадзе и Кикабидзе
12:57В Кузбасской шахте нашли выжившего спасателя
12:46Часть дороги в высокогорной Хевсурети стала труднопроходимой