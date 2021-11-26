https://sputnik-georgia.ru/20211126/v-tbilisi-proydet-vystavka-posvyaschennaya-izvestnomu-turetskomu-poetu-yunusu-emre-262397842.html

В Тбилиси пройдет выставка, посвященная известному турецкому поэту Юнусу Эмре

В Тбилиси пройдет выставка, посвященная известному турецкому поэту Юнусу Эмре

В течение десяти дней гости и жители грузинской столицы смогут увидеть миниатюры о Юнусе Эмре 26.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Выставка, посвященная известному турецкому Юнусу Эмре, откроется в Музее истории Тбилиси имени Иосеба Гришашвили 30 ноября.На выставке под названием "Миниатюры о Юнусе Эмре" будут представлены 25 работ, вдохновленных стихами великого поэта. Все экспонаты привезены из Турции специально для этой выставки. На мероприятии также будет представлен грузинский перевод книги Юнуса Эмре.Юнус Эмре (1238–1321) был величайшим суфийским поэтом турецкого народа. Его стихи основаны на любви, уважении и толерантности людей.2021 год объявлен ЮНЕСКО годом Юнуса Эмре по случаю 700-летия со дня смерти турецкого поэта.Посетить выставку можно будет в течение десяти дней.Мероприятие организовано институтом имени Юнуса Эмре в Тбилиси и Национальным музеем Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211123/v-tbilisi-prokhodit-vystavka-khudozhnika-syurrealista-esebua-262303714.html

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