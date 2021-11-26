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Въезд граждан из ряда африканских стран и Гонконга в Россию будет ограничен
Въезд граждан из ряда африканских стран и Гонконга в Россию будет ограничен
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Въезд иностранных граждан из ряда африканских стран и Гонконга в Россию ограничивается с 28 ноября, говорится в сообщении... 26.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Въезд иностранных граждан из ряда африканских стран и Гонконга в Россию ограничивается с 28 ноября, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. По информации штаба, въезд на территорию России ограничен для иностранных граждан, проживающих в ЮАР, Ботсване, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбике, Мадагаскаре, Эсватини, Танзании, а также Гонконга, передает РИА Новости.Кроме того, под ограничения попадают иностранные граждане, находящихся на указанных территориях в течение последних 10 дней.
https://sputnik-georgia.ru/20211126/novyy-shtamm-covid-19-voz-sozyvaet-vstrechu-strany-ogranichivayut-aviasoobschenie-s-afrikoy-262384554.html
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россия, новости, в мире, гонконг, африка, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса

Въезд граждан из ряда африканских стран и Гонконга в Россию будет ограничен

20:31 26.11.2021 (обновлено: 20:38 26.11.2021)
© photo: Sputnik / Sergey Pivovarov / Перейти в фотобанкПассажирский самолет российской авиакомпании Аэрофлот - Airbus A320
Пассажирский самолет российской авиакомпании Аэрофлот - Airbus A320 - Sputnik Грузия, 1920, 26.11.2021
© photo: Sputnik / Sergey Pivovarov
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Въезд иностранных граждан из ряда африканских стран и Гонконга в Россию ограничивается с 28 ноября, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.
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11:46
По информации штаба, въезд на территорию России ограничен для иностранных граждан, проживающих в ЮАР, Ботсване, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбике, Мадагаскаре, Эсватини, Танзании, а также Гонконга, передает РИА Новости.
Кроме того, под ограничения попадают иностранные граждане, находящихся на указанных территориях в течение последних 10 дней.
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