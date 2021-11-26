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Запасов пшеницы Грузии хватит на два месяца - министр
Запасов пшеницы Грузии хватит на два месяца - министр
В октябре было импортировано 30 тысяч тонн пшеницы, поэтому запасы страны не подвергаются угрозе, заявил министр 26.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-26T20:53+0400
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новости
грузия
леван давиташвили
зерно
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Несмотря на рекордный рост импорта муки, у Грузии запасы пшеницы находятся в пределах установленной международной нормы, заявил глава Минсельхоза Леван Давиташвили журналистам.Цена на пшеницу на международных рынках начала расти с лета. За пять месяцев цена тонны пшеницы увеличилась с 240 до 350 долларов. Поэтому для грузинских мелькомбинатов больше не выгодно перерабатывать пшеницу и производить муку на месте. Тем более, стоимость зерна вдобавок растет и за счет увеличения таможенного тарифа, введенного Россией - самым крупным поставщиком пшеницы в Грузию. Муку страна также завозит по большей части из России, но на этот продукт экспортная пошлина не взымается.За 9 месяцев с начала года импорт пшеницы снизился на 15,6%. В страну завезли 282,8 тысячи тонн зерна стоимостью 67,8 миллиона долларов. Параллельно со снижением импорта пшеницы импорт пшеничной муки в страну увеличился вдвое. В январе-сентябре текущего года 4,9 миллиона долларов потрачено на закупку 16,4 тысячи тонн муки. Соответственно импорт увеличился на 115,5%.В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта этого зерна. Ее стоимость была самой выгодной для Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211105/tsena-na-khleb-v-gruzii-ne-vyrastet---zaveryaet-assotsiatsiya-khlebopekov-261827679.html
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экономика, новости, грузия, леван давиташвили, зерно

Запасов пшеницы Грузии хватит на два месяца - министр

20:53 26.11.2021 (обновлено: 20:55 26.11.2021)
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкПшеница, архивное фото
Пшеница, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 26.11.2021
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
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В октябре было импортировано 30 тысяч тонн пшеницы, поэтому запасы страны не подвергаются угрозе, заявил министр
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Несмотря на рекордный рост импорта муки, у Грузии запасы пшеницы находятся в пределах установленной международной нормы, заявил глава Минсельхоза Леван Давиташвили журналистам.
Цена на пшеницу на международных рынках начала расти с лета. За пять месяцев цена тонны пшеницы увеличилась с 240 до 350 долларов. Поэтому для грузинских мелькомбинатов больше не выгодно перерабатывать пшеницу и производить муку на месте. Тем более, стоимость зерна вдобавок растет и за счет увеличения таможенного тарифа, введенного Россией - самым крупным поставщиком пшеницы в Грузию. Муку страна также завозит по большей части из России, но на этот продукт экспортная пошлина не взымается.

Мы постоянно отслеживаем запасы продовольствия. В данном случае речь идет в основном о пшенице. У нас в стране постоянно есть двухмесячный запас пшеницы. Это международная рекомендация, разработанная ФАО. Например, в прошлом месяце было импортировано более 30 тысяч тонн пшеницы, поэтому продовольственные запасы страны не подвергаются угрозе.

Министр сельского хозяйства Леван Давиташвили - Sputnik Грузия
Леван Давиташвили
министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства
За 9 месяцев с начала года импорт пшеницы снизился на 15,6%. В страну завезли 282,8 тысячи тонн зерна стоимостью 67,8 миллиона долларов. Параллельно со снижением импорта пшеницы импорт пшеничной муки в страну увеличился вдвое. В январе-сентябре текущего года 4,9 миллиона долларов потрачено на закупку 16,4 тысячи тонн муки. Соответственно импорт увеличился на 115,5%.
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В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта этого зерна. Ее стоимость была самой выгодной для Грузии.
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