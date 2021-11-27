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Бюджет Рустави на 2022 год утвержден: на что потратят деньги в городе
Бюджет Рустави на 2022 год утвержден: на что потратят деньги в городе
Основными приоритетами мэрии станут улучшение и обновление общественного транспорта и ремонт дорог в Рустави 27.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-27T15:34+0400
2021-11-27T15:36+0400
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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Бюджет города Рустави на 2022 год, являющегося самым крупным промышленным центром Грузии, утвержден с измененными приоритетами.Поступления бюджета Рустави прогнозируются на уровне 73,7 миллиона лари, а ассигнования – 75,6 миллиона лари. При этом доходы бюджета прогнозируются в размере 67 миллиона лари, а расходы — 66,6 миллиона лари.Главным приоритетом бюджета города Рустави станет образование. На него правительство города собирается в 2022 году потратить 15,4 миллиона лари.Из этих средств часть будет потрачена на улучшение питания в детских садах, поощрение отличников руставских школ и оплату обучения студентам из малоимущих семей.Кроме того, руставская мэрия будет оказывать единоразовую помощь женщинам с детьми, пострадавшим от насилия.Еще одним приоритетом мэрии промышленного города станут инфраструктурные проекты. На это в бюджете на будущий год выделено 28,8 миллионов лари.Основными приоритетами мэрии станут улучшение и обновление общественного транспорта и ремонт дорог в Рустави.Еще 10,8 миллионов мэрия промышленного города потратит на культуру, развитие спорта и помощь молодежи.На соцобеспечение мэрия Рустави выделит около 3,5 миллиона лари, из которых 1,5 миллионов пойдут на столовые для неимущих, остальные деньги распределятся на коммунальные льготы и другую помощь находящимся на грани бедности.Обменный курс лари по отношению к доллару на 27 ноября составляет 3,0967 GEL/$1.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, рустави

Бюджет Рустави на 2022 год утвержден: на что потратят деньги в городе

15:34 27.11.2021 (обновлено: 15:36 27.11.2021)
© Sputnik / Vladimir Umikashvili Здание мэрии города Рустави
Здание мэрии города Рустави - Sputnik Грузия, 1920, 27.11.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Основными приоритетами мэрии станут улучшение и обновление общественного транспорта и ремонт дорог в Рустави
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Бюджет города Рустави на 2022 год, являющегося самым крупным промышленным центром Грузии, утвержден с измененными приоритетами.
Поступления бюджета Рустави прогнозируются на уровне 73,7 миллиона лари, а ассигнования – 75,6 миллиона лари. При этом доходы бюджета прогнозируются в размере 67 миллиона лари, а расходы — 66,6 миллиона лари.
Главным приоритетом бюджета города Рустави станет образование. На него правительство города собирается в 2022 году потратить 15,4 миллиона лари.
Из этих средств часть будет потрачена на улучшение питания в детских садах, поощрение отличников руставских школ и оплату обучения студентам из малоимущих семей.
Кроме того, руставская мэрия будет оказывать единоразовую помощь женщинам с детьми, пострадавшим от насилия.
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Еще одним приоритетом мэрии промышленного города станут инфраструктурные проекты. На это в бюджете на будущий год выделено 28,8 миллионов лари.
Основными приоритетами мэрии станут улучшение и обновление общественного транспорта и ремонт дорог в Рустави.
Еще 10,8 миллионов мэрия промышленного города потратит на культуру, развитие спорта и помощь молодежи.
На соцобеспечение мэрия Рустави выделит около 3,5 миллиона лари, из которых 1,5 миллионов пойдут на столовые для неимущих, остальные деньги распределятся на коммунальные льготы и другую помощь находящимся на грани бедности.
Обменный курс лари по отношению к доллару на 27 ноября составляет 3,0967 GEL/$1.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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