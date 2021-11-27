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Эпидемиолог: новый штамм коронавируса не должен распространиться в Грузии
Эпидемиолог: новый штамм коронавируса не должен распространиться в Грузии
Грузия в субботу приняла решение ввести карантин и ПЦР-тестирование для прибывающих из восьми африканских стран 27.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-27T21:40+0400
2021-11-27T21:40+0400
2021-11-27T21:53+0400
пятая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Врачи и власти должны сделать все, чтобы новый штамм коронавируса не распространился в Грузии, заявил глава тбилисской инфекционной клиники Тенгиз Церцвадзе.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон", по 15-й букве греческого алфавита. Грузия в субботу приняла решение ввести карантин и ПЦР-тестирование для прибывающих из восьми африканских стран."Несмотря на то, что пока зафиксированы единичные случаи заражения этим штаммом, обеспокоенность ВОЗ очень высокая. Мы должны сделать все, чтобы не допустить этот штамм в Грузию. Если мы этого не избежим, то это должно случиться хотя бы после того, как мы поборем основную волну", - сказал Церцвадзе.В Грузии эпидемиологи говорят о пятой волне коронавируса. В среднем по стране на данный момент фиксируется 4-5 тысяч случаев заражения за сутки. Жертвами коронавируса за день становятся 50-70 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Эпидемиолог: новый штамм коронавируса не должен распространиться в Грузии
21:40 27.11.2021 (обновлено: 21:53 27.11.2021)
Грузия в субботу приняла решение ввести карантин и ПЦР-тестирование для прибывающих из восьми африканских стран
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Врачи и власти должны сделать все, чтобы новый штамм коронавируса не распространился в Грузии, заявил глава тбилисской инфекционной клиники Тенгиз Церцвадзе.
Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон", по 15-й букве греческого алфавита. Грузия в субботу приняла решение
ввести карантин и ПЦР-тестирование для прибывающих из восьми африканских стран.
"Несмотря на то, что пока зафиксированы единичные случаи заражения этим штаммом, обеспокоенность ВОЗ очень высокая. Мы должны сделать все, чтобы не допустить этот штамм в Грузию. Если мы этого не избежим, то это должно случиться хотя бы после того, как мы поборем основную волну", - сказал Церцвадзе.
В Грузии эпидемиологи говорят о пятой волне коронавируса. В среднем по стране на данный момент фиксируется 4-5 тысяч случаев заражения за сутки. Жертвами коронавируса за день становятся 50-70 человек.
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