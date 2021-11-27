https://sputnik-georgia.ru/20211127/epidemiolog-novyy-shtamm-koronavirusa-ne-dolzhen-rasprostranitsya-v-gruzii-262418368.html

Эпидемиолог: новый штамм коронавируса не должен распространиться в Грузии

Эпидемиолог: новый штамм коронавируса не должен распространиться в Грузии

Грузия в субботу приняла решение ввести карантин и ПЦР-тестирование для прибывающих из восьми африканских стран 27.11.2021, Sputnik Грузия

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пятая волна

общество

новости

грузия

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Врачи и власти должны сделать все, чтобы новый штамм коронавируса не распространился в Грузии, заявил глава тбилисской инфекционной клиники Тенгиз Церцвадзе.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон", по 15-й букве греческого алфавита. Грузия в субботу приняла решение ввести карантин и ПЦР-тестирование для прибывающих из восьми африканских стран."Несмотря на то, что пока зафиксированы единичные случаи заражения этим штаммом, обеспокоенность ВОЗ очень высокая. Мы должны сделать все, чтобы не допустить этот штамм в Грузию. Если мы этого не избежим, то это должно случиться хотя бы после того, как мы поборем основную волну", - сказал Церцвадзе.В Грузии эпидемиологи говорят о пятой волне коронавируса. В среднем по стране на данный момент фиксируется 4-5 тысяч случаев заражения за сутки. Жертвами коронавируса за день становятся 50-70 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19