https://sputnik-georgia.ru/20211127/v-gruzii-vveli-ogranicheniya-dlya-inostrantsev-iz-za-novogo-shtamma-koronavirusa-omikron-262416411.html
В Грузии ввели ограничения для прибывающих из Африки из-за "омикрон"-штамма коронавируса
В Грузии ввели ограничения для прибывающих из Африки из-за "омикрон"-штамма коронавируса
С африканскими странами уже ограничили авиасообщение Евросоюз, США, Таиланд, Бразилия, Канада, Япония и Шри-Ланка 27.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-27T19:27+0400
2021-11-27T19:27+0400
2021-11-27T19:32+0400
новости
грузия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/07/250817361_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5a9b0640016eec902bec65a2b6a3fc55.jpg
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Грузия с 28 ноября вводит обязательный карантин и тестирование для прибывающих из восьми африканских стран из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса "омикрон", говорится в сообщении администрации правительства Грузии.Меры предосторожности введены в отношении лиц, прибывающих из следующих стран: ЮАР, Ботсвана, Зимбабве, Намибия, Лесото, Эсватини (Свазиленд), Мозамбик и Малави.Любое лицо, вне зависимости от гражданства, которое за последние 14 дней имеет историю посещений этих стран, при въезде в Грузию подлежит 14-дневной изоляции в карантинном пространстве. После изоляции лица будут обязаны сделать ПЦР- тест.Иностранные граждане будут сами оплачивать проживание в карантинных гостиницах и ПЦР-тестирование. Для граждан Грузии это будет бесплатно.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала новый штамм коронавируса B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон", по 15-й букве греческого алфавита.Ранее Евросоюз договорился ввести ограничения на въезд из семи государств Южной Африки. Американский президент Джо Байден подтвердил, что США с 29 ноября также ограничат авиасообщение с некоторыми африканскими странами, в том числе с ЮАР. Аналогичные решения приняли власти Таиланда, Бразилии, Канады, Японии и Шри-Ланки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211127/omikron-shtamm-koronavirusa-rasprostranyaetsya--pervyy-sluchay-vyyavlen-v-germanii-262413079.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/07/250817361_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_7cac4fa5790128525796e3c2dcb3cec4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, коронавирус covid-19
В Грузии ввели ограничения для прибывающих из Африки из-за "омикрон"-штамма коронавируса
19:27 27.11.2021 (обновлено: 19:32 27.11.2021)
С африканскими странами уже ограничили авиасообщение Евросоюз, США, Таиланд, Бразилия, Канада, Япония и Шри-Ланка
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik.
Грузия с 28 ноября вводит обязательный карантин и тестирование для прибывающих из восьми африканских стран из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса "омикрон", говорится в сообщении
администрации правительства Грузии.
Меры предосторожности введены в отношении лиц, прибывающих из следующих стран: ЮАР, Ботсвана, Зимбабве, Намибия, Лесото, Эсватини (Свазиленд), Мозамбик и Малави.
Любое лицо, вне зависимости от гражданства, которое за последние 14 дней имеет историю посещений этих стран, при въезде в Грузию подлежит 14-дневной изоляции в карантинном пространстве. После изоляции лица будут обязаны сделать ПЦР- тест.
Иностранные граждане будут сами оплачивать проживание в карантинных гостиницах и ПЦР-тестирование. Для граждан Грузии это будет бесплатно.
Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала новый штамм коронавируса B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон", по 15-й букве греческого алфавита.
Ранее Евросоюз договорился ввести ограничения на въезд из семи государств Южной Африки. Американский президент Джо Байден подтвердил, что США с 29 ноября также ограничат авиасообщение с некоторыми африканскими странами, в том числе с ЮАР. Аналогичные решения приняли власти Таиланда, Бразилии, Канады, Японии и Шри-Ланки.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.