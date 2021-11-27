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В Грузии ввели ограничения для прибывающих из Африки из-за "омикрон"-штамма коронавируса
В Грузии ввели ограничения для прибывающих из Африки из-за "омикрон"-штамма коронавируса
С африканскими странами уже ограничили авиасообщение Евросоюз, США, Таиланд, Бразилия, Канада, Япония и Шри-Ланка 27.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-27T19:27+0400
2021-11-27T19:32+0400
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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Грузия с 28 ноября вводит обязательный карантин и тестирование для прибывающих из восьми африканских стран из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса "омикрон", говорится в сообщении администрации правительства Грузии.Меры предосторожности введены в отношении лиц, прибывающих из следующих стран: ЮАР, Ботсвана, Зимбабве, Намибия, Лесото, Эсватини (Свазиленд), Мозамбик и Малави.Любое лицо, вне зависимости от гражданства, которое за последние 14 дней имеет историю посещений этих стран, при въезде в Грузию подлежит 14-дневной изоляции в карантинном пространстве. После изоляции лица будут обязаны сделать ПЦР- тест.Иностранные граждане будут сами оплачивать проживание в карантинных гостиницах и ПЦР-тестирование. Для граждан Грузии это будет бесплатно.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала новый штамм коронавируса B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон", по 15-й букве греческого алфавита.Ранее Евросоюз договорился ввести ограничения на въезд из семи государств Южной Африки. Американский президент Джо Байден подтвердил, что США с 29 ноября также ограничат авиасообщение с некоторыми африканскими странами, в том числе с ЮАР. Аналогичные решения приняли власти Таиланда, Бразилии, Канады, Японии и Шри-Ланки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211127/omikron-shtamm-koronavirusa-rasprostranyaetsya--pervyy-sluchay-vyyavlen-v-germanii-262413079.html
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новости, грузия, коронавирус covid-19

В Грузии ввели ограничения для прибывающих из Африки из-за "омикрон"-штамма коронавируса

19:27 27.11.2021 (обновлено: 19:32 27.11.2021)
© Sputnik / Vladimir UmikashviliТбилисский международный аэропорт - пассажирский самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways Airzena
Тбилисский международный аэропорт - пассажирский самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways Airzena - Sputnik Грузия, 1920, 27.11.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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С африканскими странами уже ограничили авиасообщение Евросоюз, США, Таиланд, Бразилия, Канада, Япония и Шри-Ланка
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Грузия с 28 ноября вводит обязательный карантин и тестирование для прибывающих из восьми африканских стран из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса "омикрон", говорится в сообщении администрации правительства Грузии.
Меры предосторожности введены в отношении лиц, прибывающих из следующих стран: ЮАР, Ботсвана, Зимбабве, Намибия, Лесото, Эсватини (Свазиленд), Мозамбик и Малави.
Любое лицо, вне зависимости от гражданства, которое за последние 14 дней имеет историю посещений этих стран, при въезде в Грузию подлежит 14-дневной изоляции в карантинном пространстве. После изоляции лица будут обязаны сделать ПЦР- тест.
Пандемия коронавируса COVID 19 - пассажиры в метро, Франкфурт Германия - Sputnik Грузия, 1920, 27.11.2021
Омикрон-штамм коронавируса распространяется – первый случай выявлен в Германии
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Иностранные граждане будут сами оплачивать проживание в карантинных гостиницах и ПЦР-тестирование. Для граждан Грузии это будет бесплатно.
Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала новый штамм коронавируса B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон", по 15-й букве греческого алфавита.
Ранее Евросоюз договорился ввести ограничения на въезд из семи государств Южной Африки. Американский президент Джо Байден подтвердил, что США с 29 ноября также ограничат авиасообщение с некоторыми африканскими странами, в том числе с ЮАР. Аналогичные решения приняли власти Таиланда, Бразилии, Канады, Японии и Шри-Ланки.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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