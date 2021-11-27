https://sputnik-georgia.ru/20211127/v-gruzii-vveli-ogranicheniya-dlya-inostrantsev-iz-za-novogo-shtamma-koronavirusa-omikron-262416411.html

В Грузии ввели ограничения для прибывающих из Африки из-за "омикрон"-штамма коронавируса

В Грузии ввели ограничения для прибывающих из Африки из-за "омикрон"-штамма коронавируса

С африканскими странами уже ограничили авиасообщение Евросоюз, США, Таиланд, Бразилия, Канада, Япония и Шри-Ланка 27.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-27T19:27+0400

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Грузия с 28 ноября вводит обязательный карантин и тестирование для прибывающих из восьми африканских стран из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса "омикрон", говорится в сообщении администрации правительства Грузии.Меры предосторожности введены в отношении лиц, прибывающих из следующих стран: ЮАР, Ботсвана, Зимбабве, Намибия, Лесото, Эсватини (Свазиленд), Мозамбик и Малави.Любое лицо, вне зависимости от гражданства, которое за последние 14 дней имеет историю посещений этих стран, при въезде в Грузию подлежит 14-дневной изоляции в карантинном пространстве. После изоляции лица будут обязаны сделать ПЦР- тест.Иностранные граждане будут сами оплачивать проживание в карантинных гостиницах и ПЦР-тестирование. Для граждан Грузии это будет бесплатно.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала новый штамм коронавируса B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон", по 15-й букве греческого алфавита.Ранее Евросоюз договорился ввести ограничения на въезд из семи государств Южной Африки. Американский президент Джо Байден подтвердил, что США с 29 ноября также ограничат авиасообщение с некоторыми африканскими странами, в том числе с ЮАР. Аналогичные решения приняли власти Таиланда, Бразилии, Канады, Японии и Шри-Ланки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211127/omikron-shtamm-koronavirusa-rasprostranyaetsya--pervyy-sluchay-vyyavlen-v-germanii-262413079.html

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новости, грузия, коронавирус covid-19