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https://sputnik-georgia.ru/20211127/kurs-lari-dollar-262401188.html
Курс лари на субботу – 3,0967 GEL/$1
Курс лари на субботу – 3,0967 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0162 лари по отношению к доллару 27.11.2021, Sputnik Грузия
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экономика
грузия
лари
доллар
национальный банк грузии
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 27 ноября в размере 3,0967 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0162 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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экономика, грузия, лари, доллар, национальный банк грузии, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на субботу – 3,0967 GEL/$1

10:04 27.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliОбменный пункт
Обменный пункт - Sputnik Грузия, 1920, 27.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0162 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 27 ноября в размере 3,0967 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0162 лари по отношению к доллару.
© SputnikКросс-курс основных валют на 27 ноября
Кросс-курс основных валют на 27 ноября - Sputnik Грузия, 1920, 26.11.2021
Кросс-курс основных валют на 27 ноября
© Sputnik
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