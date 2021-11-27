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Омикрон-штамм коронавируса распространяется – первый случай выявлен в Германии
Омикрон-штамм коронавируса распространяется – первый случай выявлен в Германии
Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали уже около ста случаев заражения новым штаммом, еще несколько заболевших есть в Гонконге, Израиле и Бельгии 27.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-27T18:01+0400
2021-11-27T18:01+0400
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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. В Германии, предположительно, зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", сообщил министр по социальным вопросам земли Гессен Кай Клозе. Об этом пишет РИА Новости."Прошлой ночью у вернувшегося из Южной Африки туриста обнаружили несколько мутаций, характерных для "омикрона". Подозрения весьма серьезные, человека уже отправили на изоляцию", — написал политик в Twitter.Ранее в Бостване и ЮАР сообщили о появлении нового штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке. По мнению исследователей, многие из них указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к вакцинам, однако окончательные выводы делать пока рано.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон", по 15-й букве греческого алфавита.Евросоюз договорился ввести ограничения на въезд из семи государств Южной Африки. Американский президент Джо Байден подтвердил, что США с 29 ноября также ограничат авиасообщение с некоторыми африканскими странами, в том числе с ЮАР. Аналогичные решения приняли власти Таиланда, Бразилии, Канады, Японии и Шри-Ланки.
https://sputnik-georgia.ru/20211125/nazvany-osnovnye-rasprostraniteli-koronavirusa-262355933.html
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новости, в мире, германия, коронавирус covid-19

Омикрон-штамм коронавируса распространяется – первый случай выявлен в Германии

18:01 27.11.2021
© AP Photo / Michael ProbstПандемия коронавируса COVID 19 - пассажиры в метро, Франкфурт Германия
Пандемия коронавируса COVID 19 - пассажиры в метро, Франкфурт Германия - Sputnik Грузия, 1920, 27.11.2021
© AP Photo / Michael Probst
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Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали уже около ста случаев заражения новым штаммом, еще несколько заболевших есть в Гонконге, Израиле и Бельгии
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. В Германии, предположительно, зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", сообщил министр по социальным вопросам земли Гессен Кай Клозе. Об этом пишет РИА Новости.
"Прошлой ночью у вернувшегося из Южной Африки туриста обнаружили несколько мутаций, характерных для "омикрона". Подозрения весьма серьезные, человека уже отправили на изоляцию", — написал политик в Twitter.
Ранее в Бостване и ЮАР сообщили о появлении нового штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке. По мнению исследователей, многие из них указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к вакцинам, однако окончательные выводы делать пока рано.
Пандемия коронавируса - COVID-19 и человеческие клетки изучаются под микроскопом - Sputnik Грузия, 1920, 25.11.2021
Названы основные распространители коронавируса
25 ноября, 13:53
Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон", по 15-й букве греческого алфавита.
Евросоюз договорился ввести ограничения на въезд из семи государств Южной Африки. Американский президент Джо Байден подтвердил, что США с 29 ноября также ограничат авиасообщение с некоторыми африканскими странами, в том числе с ЮАР. Аналогичные решения приняли власти Таиланда, Бразилии, Канады, Японии и Шри-Ланки.
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