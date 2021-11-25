https://sputnik-georgia.ru/20211125/nazvany-osnovnye-rasprostraniteli-koronavirusa-262355933.html

Названы основные распространители коронавируса

Названы основные распространители коронавируса

В числе действенных способов снизить вероятность заражения названы соблюдение социальной дистанции и правил гигиены, изоляция и карантин для инфицированных 25.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-25T13:53+0400

2021-11-25T13:53+0400

2021-11-25T13:53+0400

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Главными распространителями коронавируса являются непривитые люди, сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения.В ВОЗ добавили, что все больше исследований подтверждают эффективность многих профилактических мер. В частности, ношение масок и проветривание помещений важны сами по себе, но при совместном использовании с другими мерами их воздействие многократно усиливается.По данным ВОЗ, за все время пандемии в мире выявили более 258 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами болезни стали 5,1 млн человек.Читайте также:

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общество, новости, в мире, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19