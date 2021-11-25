https://sputnik-georgia.ru/20211125/nazvany-osnovnye-rasprostraniteli-koronavirusa-262355933.html
Названы основные распространители коронавируса
Названы основные распространители коронавируса
В числе действенных способов снизить вероятность заражения названы соблюдение социальной дистанции и правил гигиены, изоляция и карантин для инфицированных 25.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-25T13:53+0400
2021-11-25T13:53+0400
2021-11-25T13:53+0400
общество
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всемирная организация здравоохранения
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Главными распространителями коронавируса являются непривитые люди, сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения.В ВОЗ добавили, что все больше исследований подтверждают эффективность многих профилактических мер. В частности, ношение масок и проветривание помещений важны сами по себе, но при совместном использовании с другими мерами их воздействие многократно усиливается.По данным ВОЗ, за все время пандемии в мире выявили более 258 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами болезни стали 5,1 млн человек.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, в мире, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19
Названы основные распространители коронавируса
В числе действенных способов снизить вероятность заражения названы соблюдение социальной дистанции и правил гигиены, изоляция и карантин для инфицированных
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik.
Главными распространителями коронавируса являются непривитые люди, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения.
"Мы призываем всех, кто имеет право на вакцинацию, воспользоваться этой возможностью. <...> Это особенно важно для приоритетных групп, таких как люди в возрасте 60 лет и старше, а также люди с ослабленным иммунитетом", — сказали агентству.
В ВОЗ добавили, что все больше исследований подтверждают эффективность многих профилактических мер. В частности, ношение масок и проветривание помещений важны сами по себе, но при совместном использовании с другими мерами их воздействие многократно усиливается.
По данным ВОЗ, за все время пандемии в мире выявили более 258 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами болезни стали 5,1 млн человек.
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