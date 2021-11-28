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"Благополучия и счастья" - премьер Грузии поздравил иудеев с Ханукой
"Благополучия и счастья" - премьер Грузии поздравил иудеев с Ханукой
Тысячелетние отношения между грузинами и евреями - лучший пример дружбы между народами и государствами, заявил премьер 28.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-28T13:29+0400
2021-11-28T13:29+0400
общество
новости
грузия
ираклий гарибашвили
ханука
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил еврейский народ с праздником Ханука, пожелав им "благополучия, мира и счастья", сообщает пресс-служба правительства.Ханука, или еврейский праздник свечей, — один из трех основных праздников в году, который евреи, по закону Торы, собравшись в Иерусалиме, должны широко отмечать.Как отметил премьер в своем поздравлении, тысячелетние отношения между грузинами и евреями - лучший пример дружбы между народами и государствами.По словам главы правительства, Еврейская община, наделенная талантом и усердием, вносит неоценимый вклад в восстановление Грузии.По еврейскому календарю, Ханука начинается на 25-й день месяца Кислев и длится восемь дней.Евреям в те далекие времена, когда Израиль находился под гнетом царя Антиоха, запрещалось изучать Тору и соблюдать еврейские традиции.Не выдержав гнета, евреи подняли восстание, которое длилось три года, и свергли власть сирийского правителя. В поисках "чистого" оливкового масла, неоскверненного захватчиками, для зажигания меноры – храмового светильника, евреи нашли лишь один кувшинчик.Этого масла могло хватить только на сутки, однако огонь в золотой меноре чудесным образом горел восемь дней. За это время, евреи, очистив Храм от идолов и приготовив новые запасы масла, освятили его заново.Еврейские мудрецы именно тогда постановили, что начиная с 25 числа месяца Кислев – восемь дней в будущих поколениях станут днями веселья. Иудеи должны были возносить благодарственную молитву "Галель" (хваление) и зажигать каждую ночь светильники для публичного прославления чуда.Праздник назвали Ханукой, что означает "освещение, торжественное открытие". С того дня в Иерусалимском Храме возобновилось служение Всевышнему.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, ираклий гарибашвили, ханука

"Благополучия и счастья" - премьер Грузии поздравил иудеев с Ханукой

13:29 28.11.2021
© photo: Sputnik / Перейти в фотобанкЕврейский праздник Ханука в тбилисской синагоге
Еврейский праздник Ханука в тбилисской синагоге - Sputnik Грузия, 1920, 28.11.2021
© photo: Sputnik
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Тысячелетние отношения между грузинами и евреями - лучший пример дружбы между народами и государствами, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил еврейский народ с праздником Ханука, пожелав им "благополучия, мира и счастья", сообщает пресс-служба правительства.
Ханука, или еврейский праздник свечей, — один из трех основных праздников в году, который евреи, по закону Торы, собравшись в Иерусалиме, должны широко отмечать.
Как отметил премьер в своем поздравлении, тысячелетние отношения между грузинами и евреями - лучший пример дружбы между народами и государствами.
"Еврейскую общину Грузии, вернувшихся на историческую родину наших собратьев, весь еврейский народ сердечно поздравляю с Ханука - победой добра, очищения и возрождения", - написал Гарибашвили.
По словам главы правительства, Еврейская община, наделенная талантом и усердием, вносит неоценимый вклад в восстановление Грузии.
По еврейскому календарю, Ханука начинается на 25-й день месяца Кислев и длится восемь дней.
Евреям в те далекие времена, когда Израиль находился под гнетом царя Антиоха, запрещалось изучать Тору и соблюдать еврейские традиции.
Не выдержав гнета, евреи подняли восстание, которое длилось три года, и свергли власть сирийского правителя. В поисках "чистого" оливкового масла, неоскверненного захватчиками, для зажигания меноры – храмового светильника, евреи нашли лишь один кувшинчик.
Этого масла могло хватить только на сутки, однако огонь в золотой меноре чудесным образом горел восемь дней. За это время, евреи, очистив Храм от идолов и приготовив новые запасы масла, освятили его заново.
Торжества в честь еврейского праздника Ханука на Манежной площади - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
Какого числа Ханука или еврейский праздник свечей 2021?
12 ноября, 16:01
Еврейские мудрецы именно тогда постановили, что начиная с 25 числа месяца Кислев – восемь дней в будущих поколениях станут днями веселья. Иудеи должны были возносить благодарственную молитву "Галель" (хваление) и зажигать каждую ночь светильники для публичного прославления чуда.
Праздник назвали Ханукой, что означает "освещение, торжественное открытие". С того дня в Иерусалимском Храме возобновилось служение Всевышнему.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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