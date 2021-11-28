https://sputnik-georgia.ru/20211128/blagopoluchiya-i-schastya---premer-gruzii-pozdravil-iudeev-s-khanukoy-262423343.html

"Благополучия и счастья" - премьер Грузии поздравил иудеев с Ханукой

"Благополучия и счастья" - премьер Грузии поздравил иудеев с Ханукой

Тысячелетние отношения между грузинами и евреями - лучший пример дружбы между народами и государствами, заявил премьер 28.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-28T13:29+0400

2021-11-28T13:29+0400

2021-11-28T13:29+0400

общество

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грузия

ираклий гарибашвили

ханука

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил еврейский народ с праздником Ханука, пожелав им "благополучия, мира и счастья", сообщает пресс-служба правительства.Ханука, или еврейский праздник свечей, — один из трех основных праздников в году, который евреи, по закону Торы, собравшись в Иерусалиме, должны широко отмечать.Как отметил премьер в своем поздравлении, тысячелетние отношения между грузинами и евреями - лучший пример дружбы между народами и государствами.По словам главы правительства, Еврейская община, наделенная талантом и усердием, вносит неоценимый вклад в восстановление Грузии.По еврейскому календарю, Ханука начинается на 25-й день месяца Кислев и длится восемь дней.Евреям в те далекие времена, когда Израиль находился под гнетом царя Антиоха, запрещалось изучать Тору и соблюдать еврейские традиции.Не выдержав гнета, евреи подняли восстание, которое длилось три года, и свергли власть сирийского правителя. В поисках "чистого" оливкового масла, неоскверненного захватчиками, для зажигания меноры – храмового светильника, евреи нашли лишь один кувшинчик.Этого масла могло хватить только на сутки, однако огонь в золотой меноре чудесным образом горел восемь дней. За это время, евреи, очистив Храм от идолов и приготовив новые запасы масла, освятили его заново.Еврейские мудрецы именно тогда постановили, что начиная с 25 числа месяца Кислев – восемь дней в будущих поколениях станут днями веселья. Иудеи должны были возносить благодарственную молитву "Галель" (хваление) и зажигать каждую ночь светильники для публичного прославления чуда.Праздник назвали Ханукой, что означает "освещение, торжественное открытие". С того дня в Иерусалимском Храме возобновилось служение Всевышнему.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211112/kakogo-chisla-khanuka-ili-evreyskiy-prazdnik-svechey-2021-262012449.html

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общество, новости, грузия, ираклий гарибашвили, ханука