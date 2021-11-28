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Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 3 333
Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 3 333
За последние 24 часа от коронавируса скончался 61 человек, вылечились 5 052 пациента 28.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-28T10:57+0400
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 333. Скончались 56 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 838 639 случаев заражения коронавирусом.Как Национальный центр по контролю заболеваний управлял ковид-пандемией - отчет&gt;&gt;Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 052 человека, с начала пандемии - 779 510. Скончался 11 927.За сутки сделан 36 951 тест, в том числе 17 772 на антиген и 19 179 ПЦР-тест.К этому времени в Грузии сделано 2 152 380 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки - 6 545.В карантине в данное время находятся 54 человека, в стационарах - 6 533, в ковид-гостиницах – 1 150.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, национальный центр по контролю заболеваний, коронавирус covid-19

Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 3 333

10:57 28.11.2021 (обновлено: 11:07 28.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - пожилые люди в масках
Эпидемия коронавируса - пожилые люди в масках - Sputnik Грузия, 1920, 28.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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За последние 24 часа от коронавируса скончался 61 человек, вылечились 5 052 пациента
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 333. Скончались 56 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 838 639 случаев заражения коронавирусом.
Как Национальный центр по контролю заболеваний управлял ковид-пандемией - отчет>>
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 052 человека, с начала пандемии - 779 510. Скончался 11 927.
За сутки сделан 36 951 тест, в том числе 17 772 на антиген и 19 179 ПЦР-тест.
Доля инфицированных коронавирусом из общего числа протестированных: за сутки - 9,02%, за последние 14 дней - 8,98%, за последние семь дней – 8,94%.
К этому времени в Грузии сделано 2 152 380 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки - 6 545.
В карантине в данное время находятся 54 человека, в стационарах - 6 533, в ковид-гостиницах – 1 150.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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