https://sputnik-georgia.ru/20211128/dinamo-batumi-vpervye-v-istorii-stalo-chempionom-gruzii-po-futbolu-262427040.html

"Динамо" Батуми впервые в истории стало чемпионом Грузии по футболу

"Динамо" Батуми впервые в истории стало чемпионом Грузии по футболу

Батумцы стали чемпионами благодаря потере очков ближайшими преследователями - "динамовцами" Тбилиси 28.11.2021, Sputnik Грузия

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2021-11-28T18:44+0400

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фк "динамо" батуми

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ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik. "Динамо" Батуми впервые в своей истории стало чемпионом Грузии по футболу. Это произошло за два тура до завершения чемпионата.Как принято говорить, "динамовцы" Батуми стали "диванными" чемпионами. Дело в том, что в 35, предпоследнем, туре Национальной Лиги их ближайший преследователь - "Динамо" Тбилиси, не смог на выезде победить "Самтредиа", сыграв вничью 0:0.Таким образом, "динамовцы" Тбилиси уже никак не догонят черноморский клуб. На данный момент разница между командами составляет четыре очка, а у "Динамо" Батуми еще две игры в запасе.В нынешнем сезоне соперники встречались между собой четыре раза (по два раза дома и на выезде) и "Динамо" Батуми трижды обыграло "динамовцев" Тбилиси. Еще одна встреча завершилась вничью.Еще один статистический факт – на своем поле черноморский клуб набрал на пять очков больше, чем столичные футболисты."Динамо" Батуми стало 10 чемпионом Грузии за время независимости страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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