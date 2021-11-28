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Движение автотранспорта на перевале Паравани восстановлено
Движение автотранспорта на перевале Паравани восстановлено
Движение автотранспорта было ограничено на перевале Паравани в субботу из-за снегопада и плохой видимости 28.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-28T15:38+0400
2021-11-28T15:38+0400
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Движение для всех видов автотранспорта восстановлено на перевале Паравани, информацию распространяет Департамент автомобильных дорог Грузии.Ограничения сняты на 94-110 километре автодороги Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда внутреннего значения.Верхний Ларс сегодня: движение к границе Грузии с Россией восстановлено >>Движение автотранспорта было ограничено на перевале Паравани в субботу из-за снегопада и плохой видимости. Ограничение касалось грузовых автомобилей с прицепом, полуприцепом, а также автобусов, рассчитанных более чем на 30 человек.Для легковых автомобилей движение было свободное.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, департамент автомобильных дорог, погода
Движение автотранспорта на перевале Паравани восстановлено
15:38 28.11.2021 (обновлено: 15:53 28.11.2021)
Движение автотранспорта было ограничено на перевале Паравани в субботу из-за снегопада и плохой видимости
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik.
Движение для всех видов автотранспорта восстановлено на перевале Паравани, информацию распространяет Департамент автомобильных дорог Грузии
.
Ограничения сняты на 94-110 километре автодороги Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда внутреннего значения.
Движение автотранспорта было ограничено на перевале Паравани в субботу из-за снегопада и плохой видимости. Ограничение касалось грузовых автомобилей с прицепом, полуприцепом, а также автобусов, рассчитанных более чем на 30 человек.
Для легковых автомобилей движение было свободное.
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