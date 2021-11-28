Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211128/dvizhenie-avtotransporta-na-perevale-paravani-vosstanovleno-262424917.html
Движение автотранспорта на перевале Паравани восстановлено
Движение автотранспорта на перевале Паравани восстановлено
Движение автотранспорта было ограничено на перевале Паравани в субботу из-за снегопада и плохой видимости 28.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-28T15:38+0400
2021-11-28T15:53+0400
новости
грузия
департамент автомобильных дорог
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/19/250706380_0:262:3073:1990_1920x0_80_0_0_6a6e395ba2142c72d0443f8fc5fa8bc9.jpg
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Движение для всех видов автотранспорта восстановлено на перевале Паравани, информацию распространяет Департамент автомобильных дорог Грузии.Ограничения сняты на 94-110 километре автодороги Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда внутреннего значения.Верхний Ларс сегодня: движение к границе Грузии с Россией восстановлено &gt;&gt;Движение автотранспорта было ограничено на перевале Паравани в субботу из-за снегопада и плохой видимости. Ограничение касалось грузовых автомобилей с прицепом, полуприцепом, а также автобусов, рассчитанных более чем на 30 человек.Для легковых автомобилей движение было свободное.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/19/250706380_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_4686cafea36b7d68624e050a7e3ed94f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, департамент автомобильных дорог, погода

Движение автотранспорта на перевале Паравани восстановлено

15:38 28.11.2021 (обновлено: 15:53 28.11.2021)
© Sputnik / STRINGERГорная дорога в снегу - машина едет среди снежных сугробов
Горная дорога в снегу - машина едет среди снежных сугробов - Sputnik Грузия, 1920, 28.11.2021
© Sputnik / STRINGER
Подписаться на
Движение автотранспорта было ограничено на перевале Паравани в субботу из-за снегопада и плохой видимости
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Движение для всех видов автотранспорта восстановлено на перевале Паравани, информацию распространяет Департамент автомобильных дорог Грузии.
Ограничения сняты на 94-110 километре автодороги Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда внутреннего значения.
Верхний Ларс сегодня: движение к границе Грузии с Россией восстановлено >>
Движение автотранспорта было ограничено на перевале Паравани в субботу из-за снегопада и плохой видимости. Ограничение касалось грузовых автомобилей с прицепом, полуприцепом, а также автобусов, рассчитанных более чем на 30 человек.
Для легковых автомобилей движение было свободное.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:31Грузинский дзюдоист завоевал бронзовую медаль на турнире в Абу-Даби
17:07Пресс-конференция: Политический кризис в Грузии - договорятся ли власти и оппозиция
16:29Жители Тбилиси и Кутаиси выступают против введения системы ковид-паспортов
16:01Когда пазл сложился идеально: история одного ковид-заражения
15:38Движение автотранспорта на перевале Паравани восстановлено
14:31Израиль закрыл границы для иностранцев из-за штамма "омикрон"
13:29"Благополучия и счастья" - премьер Грузии поздравил иудеев с Ханукой
12:31Состояние пострадавшего во время обвала на шахте в Ткибули остается тяжелым
11:31Семья отравилась угарным газом на западе Грузии
10:57Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 3 333
10:16Землетрясение произошло на курорте в Западной Грузии
09:01Регистрация мопедов и квадроциклов станет обязательной в Грузии
ВчераВОЗ назвала наиболее вероятную версию происхождения омикрон-штамма коронавируса
ВчераСпасательная операция на западе Грузии завершена: второго пропавшего обнаружили мертвым
ВчераЭпидемиолог: новый штамм коронавируса не должен распространиться в Грузии
ВчераПоезд насмерть сбил женщину в армянском Гюмри
ВчераВ Грузии могут запретить курить в такси и в своих машинах
ВчераСборная Грузии по дзюдо стала победителем командного чемпионата Европы
ВчераГрузинский фигурист стал победителем этапа Гран-при в Сочи
ВчераВ Грузии ввели ограничения для прибывающих из Африки из-за "омикрон"-штамма коронавируса