https://sputnik-georgia.ru/20211128/dvizhenie-avtotransporta-na-perevale-paravani-vosstanovleno-262424917.html

Движение автотранспорта на перевале Паравани восстановлено

Движение автотранспорта на перевале Паравани восстановлено

Движение автотранспорта было ограничено на перевале Паравани в субботу из-за снегопада и плохой видимости 28.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Движение для всех видов автотранспорта восстановлено на перевале Паравани, информацию распространяет Департамент автомобильных дорог Грузии.Ограничения сняты на 94-110 километре автодороги Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда внутреннего значения.Верхний Ларс сегодня: движение к границе Грузии с Россией восстановлено >>Движение автотранспорта было ограничено на перевале Паравани в субботу из-за снегопада и плохой видимости. Ограничение касалось грузовых автомобилей с прицепом, полуприцепом, а также автобусов, рассчитанных более чем на 30 человек.Для легковых автомобилей движение было свободное.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, департамент автомобильных дорог, погода