https://sputnik-georgia.ru/20211128/gruzinskaya-tserkov-ne-podderzhivaet-prinuditelnuyu-vaktsinatsiyu---patriarkhiya-262431075.html

Грузинская церковь не поддерживает принудительную вакцинацию - Патриархия

Грузинская церковь не поддерживает принудительную вакцинацию - Патриархия

Вакцина против коронавируса не имеет религиозной нагрузки, заявляет Патриархия Грузии 28.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-28T23:33+0400

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Грузинская православная церковь не поддерживает принудительную вакцинацию, так как у каждого должна быть свобода выбора и это нерушимое право, данное Всевышним, говорится в заявлении Патриархией Грузии.В феврале 2021 года Священный синод опубликовал обращение, в котором четко была изложена позиции ГПЦ. Церковь ценит действия специалистов в области медицины по защите здоровья людей, но не возьмет на себя ответственность в отношении пропаганды вакцинации против коронавируса, так как это дело специалистов.Церковь осуждает призывы некоторых священнослужителей, которые отказывают верующим, которые привились, в причастии, а также запрещает носить медицинские маски во время службы."Мы еще раз обращаемся к священнослужителям , чтобы их действия по отношению к вакцинации не выходили за рамки решения Синода. В случае своеволия прихожане могут обратиться в Патриархию", - говорится в заявлении.По данным на 28 ноября в Грузии привито 34.8% взрослого населения страны, в то время как иммунологи рассчитывали привить до конца минимум 60%.Для ускорения темпа массовой вакцинации с 1 декабря в Грузии вступает в силу система ковид-паспортов. Теперь посещение ряда объектов - гостиницы, театры, кинотеатры, канатки на горнолыжных курортах, будет возможно только при наличии специального QR-кода. Его смогут получить лица, прошедшие полный курс вакцинации, или уже переболевшие граждане. Также получить ковид-паспорт на 72 часа смогут те, чей результата ПЦР-теста будет отрицательным, а на 24 часа его получат обладатели отрицательного теста на антиген.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211128/zhiteli-tbilisi-i-kutaisi-vystupayut-protiv-vvedeniya-sistemy-kovid-pasportov-262425302.html

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