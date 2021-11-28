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Израиль закрыл границы для иностранцев из-за штамма "омикрон"
Израиль закрыл границы для иностранцев из-за штамма "омикрон"
Возвращающиеся из-за границы израильтяне будут обязаны сдать ПЦР-тест в аэропорту и пройти карантин 28.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-28T14:31+0400
2021-11-28T14:31+0400
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Израиль закрывает границы для иностранцев на две недели из-за нового штамма COVID "омикрон", такое решение утвердила министерская комиссия по борьбе с коронавирусом на экстренном совещании.Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.Возвращающиеся из-за границы израильтяне будут обязаны сдать ПЦР-тест в аэропорту и пройти карантин, по выходу из которого необходимо будет сделать еще одну проверку на коронавирус. Для переболевших и вакцинированных карантин продлится трое суток, для непривитых - семь дней в случае негативного повторного теста и 14 дней без него. Израильтянам, вернувшимся из африканских стран, определенных как "красные" (с высоким уровнем заболеваемости, сейчас к этой категории отнесены почти все страны Африки), придется проходить карантин в специализированных отелях. Кроме того, комиссия министров приняла решение о цифровой слежке подтвержденными носителями нового штамма "омикрон".
https://sputnik-georgia.ru/20211127/omikron-novyy-shtamm-koronavirusa-simptomy-opasnost-i-otlichiya-262414828.html
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общество, новости, в мире, израиль, коронавирус covid-19

Израиль закрыл границы для иностранцев из-за штамма "омикрон"

14:31 28.11.2021
© photo: Sputnik / Alexey VitvitskyТель-Авив, Израиль
Тель-Авив, Израиль - Sputnik Грузия, 1920, 28.11.2021
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
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Возвращающиеся из-за границы израильтяне будут обязаны сдать ПЦР-тест в аэропорту и пройти карантин
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Израиль закрывает границы для иностранцев на две недели из-за нового штамма COVID "омикрон", такое решение утвердила министерская комиссия по борьбе с коронавирусом на экстренном совещании.
Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.
Возвращающиеся из-за границы израильтяне будут обязаны сдать ПЦР-тест в аэропорту и пройти карантин, по выходу из которого необходимо будет сделать еще одну проверку на коронавирус. Для переболевших и вакцинированных карантин продлится трое суток, для непривитых - семь дней в случае негативного повторного теста и 14 дней без него.
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Израильтянам, вернувшимся из африканских стран, определенных как "красные" (с высоким уровнем заболеваемости, сейчас к этой категории отнесены почти все страны Африки), придется проходить карантин в специализированных отелях. Кроме того, комиссия министров приняла решение о цифровой слежке подтвержденными носителями нового штамма "омикрон".
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