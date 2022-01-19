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https://sputnik-georgia.ru/20220119/omikron-novyy-shtamm-koronavirusa-simptomy-opasnost-i-otlichiya-262414828.html
Омикрон новый штамм коронавируса: симптомы, опасность и отличия
Омикрон новый штамм коронавируса: симптомы, опасность и отличия
У исследователей могут уйти недели на то, чтобы подробно изучить штамм и сделать выводы, поэтому пока серьезных поводов для беспокойства нет 19.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-19T01:42+0400
2022-01-19T01:42+0400
справки
коронавирус covid-19
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Впервые о новом потенциально опасном штамме коронавируса стало известно от британских ученых 24 ноября 2021 года. По их заявлению, в Африке был обнаружен коронавирус с мутациями, которые более опасны, чем у любых других вариантов.26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала экстренное заседание, в ходе которого новый штамм коронавируса, выявленный в ЮАР, классифицировали как вызывающий беспокойство и назвали его "омикроном".Опасность "омикрона"Как заявили в ВОЗ, опасность "омикрона" заключается в том, что после серии мутаций он может влиять на содержание протеина в организме. В этом случае существующие сейчас вакцины могут потерять эффективность.Также опасностью "омикрона" является повышенная скорость передачи и возможное изменением симптомов болезни. Опасность заключается и в том, что "омикрон" может быть сложнее диагностировать, а лекарства, которые помогают против других вариантов, могут не помочь против него.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "омикрон" может распространиться по всему миру за следующие несколько месяцев и это представляет большую опасность.В ВОЗ отметили, что пока ПЦР-тесты позволяют обнаруживать данный вариант коронавируса.Отличия "омикрона"По данным ВОЗ, "омикрон" имеет ряд отличий. В частности, он распространяется быстрее, чем его предшественники, о чем свидетельствует опыт ЮАР."Омикрон" имеет несколько десятков мутаций – наибольшее количество из когда-либо записанных в варианте и в разы больше, чем у "дельты".Ученые отмечают, что в новом штамме есть мутации, которые ускользают от иммунного ответа – как от вакцин, так и от естественного иммунитета – и вызывают повышенную трансмиссивность.Симптомы "омикрона"Информации о симптомах пока немного. На данный момент в ЮАР зарегистрировали около ста случаев заражения. Несколько заболевших есть в Гонконге, Израиле, Бельгии и Германии. Многие страны уже ограничили авиасообщение с африканскими странами, например, Великобритания, Сингапур, Япония, Турция, США, Россия и Евросоюз.По данным ученых из ЮАР, "омикрон" представляет собой заболевание легкой степени. Симптомы у него схожи с другими вариантами коронавируса – наблюдается боль в мышцах и усталость, небольшой кашель. Многие из заразившихся им лечатся дома. Также инфицированные "омикроном" не теряют вкус и обоняние. Каких-либо более опасных симптомов пока замечено не было.Считается, что раз существующие вакцины оказались эффективны против различных разновидностей коронавируса, нет оснований думать, что "омикрон" будет исключением.Тем не менее американские разработчики вакцин сообщают, что в случае надобности препараты против "омикрона" будут готовы к лету 2022 года – на их разработку уйдет не меньше ста дней.Создатели российской вакцины "Спутник V" заявили, что его "можно будет очень быстро адаптировать" к новому штамму, если появится такая необходимость, однако не уточнили сроки.Материал подготовлен на основе открытых источников
https://sputnik-georgia.ru/20211126/vezd-lyudey-iz-ryada-afrikanskikh-stran-i-gonkonga-v-rossiyu-budet-ogranichen-262403060.html
https://sputnik-georgia.ru/20211126/262405313.html
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справки , коронавирус covid-19

Омикрон новый штамм коронавируса: симптомы, опасность и отличия

01:42 19.01.2022
© AFP / HANDOUTПандемия коронавируса - COVID-19 и человеческие клетки изучаются под микроскопом
Пандемия коронавируса - COVID-19 и человеческие клетки изучаются под микроскопом - Sputnik Грузия, 1920, 19.01.2022
© AFP / HANDOUT
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У исследователей могут уйти недели на то, чтобы подробно изучить штамм и сделать выводы, поэтому пока серьезных поводов для беспокойства нет
Впервые о новом потенциально опасном штамме коронавируса стало известно от британских ученых 24 ноября 2021 года. По их заявлению, в Африке был обнаружен коронавирус с мутациями, которые более опасны, чем у любых других вариантов.
26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала экстренное заседание, в ходе которого новый штамм коронавируса, выявленный в ЮАР, классифицировали как вызывающий беспокойство и назвали его "омикроном".

Опасность "омикрона"

Как заявили в ВОЗ, опасность "омикрона" заключается в том, что после серии мутаций он может влиять на содержание протеина в организме. В этом случае существующие сейчас вакцины могут потерять эффективность.
Также опасностью "омикрона" является повышенная скорость передачи и возможное изменением симптомов болезни. Опасность заключается и в том, что "омикрон" может быть сложнее диагностировать, а лекарства, которые помогают против других вариантов, могут не помочь против него.
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "омикрон" может распространиться по всему миру за следующие несколько месяцев и это представляет большую опасность.
В ВОЗ отметили, что пока ПЦР-тесты позволяют обнаруживать данный вариант коронавируса.

Отличия "омикрона"

По данным ВОЗ, "омикрон" имеет ряд отличий. В частности, он распространяется быстрее, чем его предшественники, о чем свидетельствует опыт ЮАР.
"Омикрон" имеет несколько десятков мутаций – наибольшее количество из когда-либо записанных в варианте и в разы больше, чем у "дельты".
Ученые отмечают, что в новом штамме есть мутации, которые ускользают от иммунного ответа – как от вакцин, так и от естественного иммунитета – и вызывают повышенную трансмиссивность.

Симптомы "омикрона"

Информации о симптомах пока немного. На данный момент в ЮАР зарегистрировали около ста случаев заражения. Несколько заболевших есть в Гонконге, Израиле, Бельгии и Германии. Многие страны уже ограничили авиасообщение с африканскими странами, например, Великобритания, Сингапур, Япония, Турция, США, Россия и Евросоюз.
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26 ноября 2021, 22:59
По данным ученых из ЮАР, "омикрон" представляет собой заболевание легкой степени. Симптомы у него схожи с другими вариантами коронавируса – наблюдается боль в мышцах и усталость, небольшой кашель. Многие из заразившихся им лечатся дома. Также инфицированные "омикроном" не теряют вкус и обоняние. Каких-либо более опасных симптомов пока замечено не было.
Считается, что раз существующие вакцины оказались эффективны против различных разновидностей коронавируса, нет оснований думать, что "омикрон" будет исключением.
Тем не менее американские разработчики вакцин сообщают, что в случае надобности препараты против "омикрона" будут готовы к лету 2022 года – на их разработку уйдет не меньше ста дней.
Создатели российской вакцины "Спутник V" заявили, что его "можно будет очень быстро адаптировать" к новому штамму, если появится такая необходимость, однако не уточнили сроки.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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