https://sputnik-georgia.ru/20211128/roditeli-friske-vozobnovili-sud-s-shepelevym-262420039.html

Родители Фриске возобновили суд с Шепелевым

Родители Фриске возобновили суд с Шепелевым

Рассмотрение исков шло параллельно: в обоих случаях решение было в пользу ведущего, однако родители артистки решили подать апелляцию 28.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-28T17:01+0400

2021-11-28T17:01+0400

2021-11-28T17:01+0400

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жанна фриске

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Родители Жанны Фриске возобновили судебные разбирательства с Дмитрием Шепелевым.Владимир и Ольга Фриске решили отстоять целостность недвижимости в суде. Речь идет о двух спорных квартирах, в которых сыну певицы Платону принадлежат доли. Шепелев заявлял о желании продать их.Рассмотрение исков шло параллельно: в обоих случаях решение было в пользу ведущего. Однако родители артистки решили подать апелляцию и побороться за двухкомнатную квартиру в Шмитовском проезде.На данный момент квартира в Шмитовском проезде находится под арестом. Ранее стало известно, что кадастровая стоимость жилья оценивается в 24 миллиона рублей.Сын Платон у Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева родился 7 апреля 2013 года. Крестной мамой мальчика стала Ольга Орлова. Фриске умерла 15 июня 2015.Читайте также:

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жанна фриске