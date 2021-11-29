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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1954
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1954
За последние 24 часа от коронавируса скончались 47 человек, вылечились 4 477 пациентов, а с начала пандемии – 783 987 29.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-29T10:49+0400
2021-11-29T11:31+0400
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 954. Скончались 47 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 840 593 случая заражения. Грузинская церковь не поддерживает принудительную вакцинацию - Патриархия&gt;&gt;Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 477 человек, с начала пандемии – 783 987. Скончались 11 974.За сутки сделано 20 068 тестов, в том числе 12 613 на антиген и 7 455 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 9,02%, за последние 14 дней – 9%, за последние семь дней – 9,04%.К этому времени в Грузии сделано 2 155 561 прививка от коронавируса, в том числе за последние сутки – 2 479.В карантине в данное время находятся 54 человека, в стационарах – 6 533, в ковид-гостиницах – 1 150.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1954

10:49 29.11.2021 (обновлено: 11:31 29.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - пожилые люди на улице в масках
Эпидемия коронавируса - пожилые люди на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 47 человек, вылечились 4 477 пациентов, а с начала пандемии – 783 987
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 954. Скончались 47 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 840 593 случая заражения.
Грузинская церковь не поддерживает принудительную вакцинацию - Патриархия>>
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 477 человек, с начала пандемии – 783 987. Скончались 11 974.
За сутки сделано 20 068 тестов, в том числе 12 613 на антиген и 7 455 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 9,02%, за последние 14 дней – 9%, за последние семь дней – 9,04%.
К этому времени в Грузии сделано 2 155 561 прививка от коронавируса, в том числе за последние сутки – 2 479.
В карантине в данное время находятся 54 человека, в стационарах – 6 533, в ковид-гостиницах – 1 150.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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