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https://sputnik-georgia.ru/20211129/est-vysokiy-risk-rasprostraneniya-omikron-shtamma-koronavirusa---voz--262438463.html
Есть высокий риск распространения омикрон-штамма коронавируса в мире – ВОЗ
Есть высокий риск распространения омикрон-штамма коронавируса в мире – ВОЗ
ВОЗ заявила, что риск глобального распространения омикрон-штамма коронавируса высок
2021-11-29T11:43+0400
2021-11-29T12:03+0400
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всемирная организация здравоохранения
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Существует высокий риск на глобальном уровне дальнейшего распространения штамма COVID-19 "омикрон" – об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.При этом в организации отметили, что на данный момент не зафиксировали ни одного случая смерти, связанного со штаммом "омикрон"."Однако в зависимости от характеристик (нового штамма. — Прим. ред.) могут возникнуть серьезные последствия в случае возникновения очередной масштабной вспышки COVID-19 из-за "омикрона", — говорится в докладе организации. Там же отмечается, что большинство тестов способны выявлять новый варианта SARS-CoV-2.Речь идет о выявленном несколько дней назад в Ботсване и ЮАР штамме коронавируса B.1.1.529. Он, по данным ученых, содержит 32 мутации в S-белке, который нужен патогену для заражения клеток.Исследователи считают, что многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, однако финальные выводы делать пока рано. Эксперты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом – вероятно, больного СПИДом или ВИЧ.На сегодня, по информации иностранных СМИ, в ЮАР выявили уже около сотни инфицированных. Зараженные есть и в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии и Австралии. Предположительно, случаи штамма омикрон зафиксированы в Нидерландах и Австрии. Как отмечается, все эти случаи – завозные.ВОЗ на чрезвычайном заседании 26 ноября признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон". Это 15-я буква греческого алфавита. В связи с высокой угрозой Евросоюз и многие другие страны ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, в мире, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19

Есть высокий риск распространения омикрон-штамма коронавируса в мире – ВОЗ

11:43 29.11.2021 (обновлено: 12:03 29.11.2021)
© AFP / FABRICE COFFRINIВсемирная организация здравоохранения
Всемирная организация здравоохранения - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2021
© AFP / FABRICE COFFRINI
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В организации заявили, что угроза глобального распространения омикрон-штамма коронавируса высока
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Существует высокий риск на глобальном уровне дальнейшего распространения штамма COVID-19 "омикрон" – об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.

"Вероятность потенциального дальнейшего распространения "омикрона" на глобальном уровне высока... Общий риск, связанный с новым вызывающим озабоченность вариантом "омикрон", считается очень высоким", – говорится в документе ВОЗ.

При этом в организации отметили, что на данный момент не зафиксировали ни одного случая смерти, связанного со штаммом "омикрон".
"Однако в зависимости от характеристик (нового штамма. — Прим. ред.) могут возникнуть серьезные последствия в случае возникновения очередной масштабной вспышки COVID-19 из-за "омикрона", — говорится в докладе организации. Там же отмечается, что большинство тестов способны выявлять новый варианта SARS-CoV-2.
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Речь идет о выявленном несколько дней назад в Ботсване и ЮАР штамме коронавируса B.1.1.529. Он, по данным ученых, содержит 32 мутации в S-белке, который нужен патогену для заражения клеток.
Исследователи считают, что многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, однако финальные выводы делать пока рано. Эксперты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом – вероятно, больного СПИДом или ВИЧ.
На сегодня, по информации иностранных СМИ, в ЮАР выявили уже около сотни инфицированных. Зараженные есть и в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии и Австралии. Предположительно, случаи штамма омикрон зафиксированы в Нидерландах и Австрии. Как отмечается, все эти случаи – завозные.
ВОЗ на чрезвычайном заседании 26 ноября признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон". Это 15-я буква греческого алфавита. В связи с высокой угрозой Евросоюз и многие другие страны ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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