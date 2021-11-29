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Книга забытых рецептов аджарской кухни увидит свет до конца года

Книга забытых рецептов аджарской кухни увидит свет до конца года

Рецепты удалось восстановить в результате кулинарной экспедиции по самым отдаленным и высокогорным селам региона 29.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-29T07:32+0400

2021-11-29T07:32+0400

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культура

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аджария

грузинская кухня

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Около 80 позабытых блюд аджарской кухни собраны в кулинарном гиде, который увидит свет до конца года, сообщает департамент туризма Аджарии.По информации ведомства, рецепты этих блюд удалось восстановить в результате кулинарной экспедиции по самым отдаленным и высокогорным селам региона.Сирвали, мотриэла, чинчрисбухи, фестилшорва, каплама - в книге можно будет найти пошаговый рецепт каждого из них. Это и основные блюда, и соусы, десерты, джемы, приготовленные по особой технологии. Кроме еды, кулинары найдут в гиде и хорошо забытые технологии производства вина.Аджарская кухня попала в центр внимания National Geographic Traveler Food >>В гастрономический путеводитель вошли рецепты сел горной Аджарии, кобулетская и лазская кухни.С целью восстановления аутентичной кухни также были изучены инвентарь и кухонная посуда аджарцев.Кулинарный гид с одной стороны будет продвигать различные блюда Аджарии, с другой - поможет включить их в меню ресторанов, отмечают составители.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, грузия, аджария, грузинская кухня